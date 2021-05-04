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Регулятор ЄС почав огляд вакцини Sinovac, яку закупила Україна

Вівторок, 4 травня 2021, 16:07

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) оголосило у вівторок про початок огляду китайської вакцини проти коронавірусу Sinovac з метою оцінки її ефективності та безпеки, що є першим кроком до можливого схвалення для використання у ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

EMA заявило у вівторок, що його рішення розпочати огляд базується на попередніх результатах лабораторних досліджень та клінічних випробувань.

"Ці дослідження свідчать про те, що вакцина запускає вироблення антитіл, які борються з коронавірусом і можуть допомогти захистити від хвороби", - йдеться у повідомленні агентства.

EMA, яке до цього часу затвердило чотири вакцини проти коронавірусу, додало, що заявки на отримання дозволу на продаж вакцини Sinovac ще не подано. Агентство також проводить огляд трьох інших вакцин: розробленої німецькою біотехнологічною компанією CureVac, розробленої в Америці Novavax та російської "Спутник V".

Агентство заявило, що його експерти будуть "оцінювати дані, коли вони стануть доступними, щоб вирішити, чи переваги вакцини перевищують ризики". Огляд триватиме до тих пір, поки "не буде доступно достатньо доказів для офіційної заявки на отримання дозволу на продаж", заявило EMA.

Китай та низка інших країн, включаючи Бразилію, Мексику, Індонезію та Туреччину, вже використовують вакцину Sinovac, виготовлену з використанням вбитого або інактивованого коронавірусу.

Україна уклала контракт на постачання 1,8 мільйона доз вакцини від Sinovac Biotech ще наприкінці минулого року. Але зареєстрували вакцину в Україні лише 9 березня.

Теми: вакцинаціякоронавірус


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