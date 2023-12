В ЄС зробили вже 150 млн щеплень від COVID-19

Вже чверть дорослих громадян ЄС отримали першу дозу вакцини від коронавірусу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Вакцинація набирає обертів у ЄС: ми щойно пройшли позначку у 150 мільйонів щеплень. Чверть усіх європейців отримали першу дозу. У нас достатньо доз для щеплення 70% дорослих громадян ЄС у липні" - написала вона.

Vaccination is gaining speed across the EU: we have just passed 150 million vaccinations.



A quarter of all Europeans have had their first dose.



We'll have enough doses for vaccinating 70% of EU adults in July. pic.twitter.com/j5ZdOukSrg