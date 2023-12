В ЕС сделали уже 150 млн прививок от COVID-19

Уже четверть взрослых граждан ЕС получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Вакцинация набирает обороты в ЕС мы только что прошли отметку в 150 млн прививок. Четверть всех европейцев получили первую дозу. У нас достаточно доз для вакцинации 70% взрослых граждан ЕС в июле ", - написала она.

Vaccination is gaining speed across the EU: we have just passed 150 million vaccinations.



A quarter of all Europeans have had their first dose.



We'll have enough doses for vaccinating 70% of EU adults in July. pic.twitter.com/j5ZdOukSrg