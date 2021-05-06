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В ЄС закликали Україну виконати рекомендації "Венеційки" щодо очищення ВРП

Четвер, 6 травня 2021, 15:06
В ЄС закликали Україну виконати рекомендації Венеційки щодо очищення ВРП

Європейський союз розраховує, що Україна дотримається рекомендацій Венеційської комісії щодо законопроєкту №5068 про конкурсний відбір і перевірку на доброчесність членів Вищої ради правосуддя - найвищого органу у системі суддівського самоврядування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Сподіваємось, ця дуже важлива думка прокладе шлях до встановлення процедури відбору до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (законопроект 3711-д), а також дасть напрямок поточним дискусіям щодо реформування Вищої ради суддів та нового закону про НАБУ", - написав Маасікас.

Посол окремо відзначив, що особливо важливим пунктом у висновку комісії є участь міжнародних експертів в органах відбору і їх вирішальний голос в ухваленні рішень.

"Венеційська комісія ... вважає необхідним, щоб після повторного голосування, голосування групи, що має щонайменше два голоси міжнародних експертів, переважало. Це важливо не лише для встановлення довіри до судової влади України, але це також прийнятно з точки зору національного суверенітету ... чинні члени ВРЮ ... буде лише відсторонені, а рішення про звільнення залишиться за органом, що призначає", - процитував Маасікас висновки комісії.

Він також відзначив, що усі рішення Ради з питань етики, як стосовно кандидатів, так і нинішніх членів ВРП, можуть бути оскаржені до Верховного суду. Тому остаточне рішення залишається за національним органом у всіх випадках.

"Дотримання цих рекомендацій дало б впевненість таким міжнародним партнерам, як Європейський Союз та іншим, кого запросять запропонувати експертів", - додав посол, позначивши у дописі спікера Дмитра Разумкову, главі Офісу президента Андрія Єрмака та Верховну раду.

Нагадаємо, головна ідея закону - створити Етичну раду, яка діятиме протягом 6 років і допомагатиме перевіряти кандидатів до ВРП та її чинний склад на відповідність критеріям професійної етики та доброчесності. Трьох членів Етичної ради має номінувати Рада суддів України, а ще трьох – міжнародні та іноземні організації, які надають Україні допомогу у судовій реформі та боротьбі з корупцією. 

У березні Україна звернулася до Венеційської комісії із проханням надання термінового висновку щодо законопроєктів, які стосуються процедури обрання членів Вищої ради правосуддя. 

Раніше Європейський Союз рекомендував відкласти обрання нових членів Вищої ради правосуддя (ВРП) на з'їзді суддів до прийняття реформи ВРП.

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