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Майже 50% українців вважають, що Другу світову війну розв’язала змова Гітлера і Сталіна

П'ятниця, 7 травня 2021, 22:45
Майже 50% українців вважають, що Другу світову війну розв’язала змова Гітлера і Сталіна

Майже 50% українців погоджуються, що Друга світова війна була розв’язана внаслідок змови Гітлера та Сталіна про поділ сфер впливу у Європі та укладення пакту "Молотова-Ріббентропа".

Джерело: результати опитування фонду "Демініціативи" спільно з центром Разумкова

Деталі: 48% українців погоджуються з цим твердженням. Не погоджуються - 29% опитаних, ще 23% респондентів не визначилися з відповіддю.

 

З цією тезою погоджується більшість українців у Західному, Центральному та Південному регіонах, у Східному ж регіоні приблизно однакова кількість тих, хто погоджується і хто не погоджується з тезою про спільну відповідальність двох диктаторів за розв’язування Другої світової війни.

Серед наймолодшої вікової категорії (18–29 років) погоджується з цим твердженням 50%, не погоджується – 22%. Серед усіх інших вікових категорій більшість також погоджується з цією тезою, хоч і розрив між згодними та незгодними стає меншим із зростанням віку респондентів. Ця ж думка переважає серед електоратів усіх партій, окрім ОПЗЖ.

Крім цього 46% українців погоджуються, що Радянський Союз не зміг би  здобути перемогу у війні проти нацистської Німеччини без допомоги західних союзників з Антигітлерівської коаліції. Не погоджуються з цим 35%, ще 19% – не визначилися.

Додатково: Загальноукраїнське опитування провів фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Соціологи опитали 2021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Нідерландів.

Українська правда

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Теми: історіясоціологія
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