Почти 50% украинцев считают, что Вторую мировую войну развязал заговор Гитлера и Сталина
Почти 50% украинцев соглашаются, что Вторая мировая война была развязана в результате заговора Гитлера и Сталина о разделе сфер влияния в Европе и заключения пакта "Молотова-Риббентропа".
Источник: результаты опроса фонда "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова
Детали: 48% украинцев согласны с этим утверждением. Не согласны - 29% опрошенных, еще 23% респондентов затруднились с ответом.
С этим тезисом согласно большинство украинцев в Западном, Центральном и Южном регионах, в Восточном же регионе примерно одинаковое количество тех, кто соглашается и кто не соглашается с тезисом о совместной ответственности двух диктаторов за развязывание Второй мировой войны.
Среди младшей возрастной категории (18-29 лет) соглашается с этим утверждением 50%, не соглашается - 22%. Среди всех возрастных категорий большинство также соглашается с этим тезисом, хотя и разрыв между согласными и несогласными становится меньше с увеличением возраста респондентов. Это же мнение преобладает среди электората всех партий, кроме ОПЗЖ.
Кроме этого 46% украинцев соглашаются, что Советский Союз не смог бы одержать победу в войне против нацистской Германии без помощи западных союзников из Антигитлеровской коалиции. Не согласны с этим 35% респондентов, еще 19% - не определились.
Дополнительно: Всеукраинский опрос провел фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Социологи опросили 2021 респондента старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.
Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.