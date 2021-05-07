Почти 50% украинцев считают, что Вторую мировую войну развязал заговор Гитлера и Сталина

Почти 50% украинцев соглашаются, что Вторая мировая война была развязана в результате заговора Гитлера и Сталина о разделе сфер влияния в Европе и заключения пакта "Молотова-Риббентропа".

Источник: результаты опроса фонда "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова

Детали: 48% украинцев согласны с этим утверждением. Не согласны - 29% опрошенных, еще 23% респондентов затруднились с ответом.

С этим тезисом согласно большинство украинцев в Западном, Центральном и Южном регионах, в Восточном же регионе примерно одинаковое количество тех, кто соглашается и кто не соглашается с тезисом о совместной ответственности двух диктаторов за развязывание Второй мировой войны.

Среди младшей возрастной категории (18-29 лет) соглашается с этим утверждением 50%, не соглашается - 22%. Среди всех возрастных категорий большинство также соглашается с этим тезисом, хотя и разрыв между согласными и несогласными становится меньше с увеличением возраста респондентов. Это же мнение преобладает среди электората всех партий, кроме ОПЗЖ.

Кроме этого 46% украинцев соглашаются, что Советский Союз не смог бы одержать победу в войне против нацистской Германии без помощи западных союзников из Антигитлеровской коалиции. Не согласны с этим 35% респондентов, еще 19% - не определились.

Дополнительно: Всеукраинский опрос провел фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Социологи опросили 2021 респондента старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.