Команда посольства США надела новую форму украинской сборной на Евро-2020
Четверг, 10 июня 2021, 20:20
Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и сотрудники американского посольства одели новую форму сборной Украины на Евро-2020 и отметили ее прекрасный вид.
Источник: Посольство США в Украине
Дословно: "С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть великолепно!"
Предыстория:
- В четверг стало известно, что союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава".
- Российский футбольный союз направил письмо в УЕФА, где пожаловался на "политический лозунг" на форме украинской сборной на чемпионате Европы.
- В Украине, в частности в Офисе президента, считают лозунг на форме украинской сборной абсолютно правильным.
- Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что сейчас находится в Риме, где продолжаются переговоры с представителями УЕФА по поводу футбольной формы украинской сборной.