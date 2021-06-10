Команда посольства США надела новую форму украинской сборной на Евро-2020

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и сотрудники американского посольства одели новую форму сборной Украины на Евро-2020 и отметили ее прекрасный вид.

Источник: Посольство США в Украине и комментарий Кристины Квин "Украинской правде"

Дословно: "С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть великолепно!"

Сотрудники Посольства США в Украине

Прямая речь Квин: "Нам нравится новая форма национальной сборной по футболу, и мы думаем, что это отличный способ выразить нашу поддержку.

Спасибо Андрею Павелко и Украинской футбольной ассоциации за помощь в демонстрации этих экземпляров. Мы носим их с гордостью в знак солидарности с борьбой Украины за свой суверенитет и территориальную целостность.

Украина, вперед!".

Кристина Квин

Предыстория: