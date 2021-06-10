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Команда посольства США надела новую форму украинской сборной на Евро-2020

Четверг, 10 июня 2021, 20:20
Команда посольства США надела новую форму украинской сборной на Евро-2020
ФОТО С FACEBOOK АНДРЕЯ ПАВЕЛКО

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и сотрудники американского посольства одели новую форму сборной Украины на Евро-2020 и отметили ее прекрасный вид.

Источник: Посольство США в Украине и комментарий Кристины Квин "Украинской правде" 

Дословно: "С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть великолепно!"

 
Сотрудники Посольства США в Украине

Прямая речь Квин: "Нам нравится новая форма национальной сборной по футболу, и мы думаем, что это отличный способ выразить нашу поддержку. 

Спасибо Андрею Павелко и Украинской футбольной ассоциации за помощь в демонстрации этих экземпляров. Мы носим их с гордостью в знак солидарности с борьбой Украины за свой суверенитет и территориальную целостность. 

Украина, вперед!".

 
Кристина Квин

Предыстория:

  • В четверг стало известно, что союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава".
  • Российский футбольный союз направил письмо в УЕФА, где пожаловался на "политический лозунг" на форме украинской сборной на чемпионате Европы.
  • В Украине, в частности в Офисе президента, считают лозунг на форме украинской сборной абсолютно правильным.
  • Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что сейчас находится в Риме, где продолжаются переговоры с представителями УЕФА по поводу футбольной формы украинской сборной.

Украинская правда, дополнено
Темы: СШАфутболдипломатические отношения
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