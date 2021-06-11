Футбольним символом держави затвердили гасло "Слава Україні – Героям слава"

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко за результатами онлайн-засідання виконкому УАФ повідомив, що члени одноголосно затвердили офіційний футбольний статус гасел "Слава Україні" і "Героям слава".

Джерело: Павелко у Facebook

Пряма мова Павелка: "Щойно виконком УАФ одноголосно – 45 членів "за" – затвердив футбольні символи України. Відтепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді тризубу з написом Ukraine, на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені й в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб — карта України з тризубом в центрі.

Також виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!", які вже багато років є привітанням для мільйонів наших вболівальників в рідній країні і по всьому світу. На всіх матчах наших збірних! Унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців, з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані і маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням".

Нагадаємо: