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Футбольным символом государства утвердили лозунг "Слава Украине – Героям слава"

Пятница, 11 июня 2021, 11:35

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко по результатам онлайн-заседания исполкома УАФ сообщил, что члены единогласно утвердили официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава".

Источник: Павелко в Facebook

Прямая речь Павелко: "Только что исполком УАФ единогласно - 45 членов "за" - утвердил футбольные символы Украины. Теперь, вместе с малым гербом УАФ в виде трезуба с надписью Ukraine, на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб - карта Украины с трезубцем в центре.

Также исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые уже много лет является приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране и по всему миру. На всех матчах наших сборных! Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев, из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением".

 

Предыстория:

  • Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава", на что в ОП заявили, что лозунг на форме украинской сборной абсолютно правильный.
  • Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что сейчас находится в Риме, где продолжаются переговоры с представителями УЕФА по поводу футбольной формы украинской сборной.
  • Утверждение статуса официальных футбольных символов Украины - лозунгов "Слава Украине" и "Героям Слава" и утверждение малого и большого герба национальных сборных Украины с изображением карты Украины вынесут на рассмотрение исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.
  • Такая позиция станет ответом на многочисленные слова поддержки в адрес УАФ и сборной.

Украинская правда
Темы: футболУкраина


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