Українська збірна планує грати з "Героями" на формі
Пресаташе збірної України з футболу Олександр Гливинський заявив, що збірна має намір виступати на Євро-2020 у новій формі з картою країни з Кримом і написами "Слава Україні! – Героям слава!".
Джерело: Гливинський на пресконференції в Українському медіацентрі в Бухаресті 11 червня
Пряма мова: "Так, ми збираємося грати у цій уніформі. Наша форма затверджена".
Деталі: Водночас Гливинський додав, що питання щодо екіпіровки на Євро-2020 і того, чи збирається збірна грати у формі зі згаданими написами, – це питання не до гравців.
Він додав, що збірна має уніформу. А питання щодо можливого внесення змін у її зовнішній вигляд – це питання до УЄФА.
Пресаташе також нагадав, що Українська асоціація наразі перебуває у Римі і спілкується з цього приводу з УЄФА.
Гравець національної збірної Роман Безус також додав, що це питання не до нього, а більше до Федерації і Асоціації. Водночас він висловив сподівання, що УАФ "зробить усе, щоб зберегти усе, що було до".
Передісторія:
- Українська національна збірна представила нову форму, в якій виступатиме на Євро-2020. На футболках зображений контур країни з Кримом, на спині – напис "Слава Україні!", а на комірі зсередини – "Героям слава!"
- Російський футбольний союз надіслав лист до УЄФА, де поскаржився на "політичний лозунг" на формі української збірної на чемпіонаті Європи.
- 10 червня стало відомо, що Союз європейських футбольних асоціацій зажадав від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
- В Україні, зокрема, в Офісі президента, вважають гасло на формі української збірної абсолюто слушним.
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков нагадав, що слоган "Слава Україні! Героям слава!" на новій формі національної збірної України з футболу є закріпленим у законі звертанням і не ображає нічиїх почуттів.