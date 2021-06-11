Українська збірна планує грати з "Героями" на формі

Пресаташе збірної України з футболу Олександр Гливинський заявив, що збірна має намір виступати на Євро-2020 у новій формі з картою країни з Кримом і написами "Слава Україні! – Героям слава!".

Джерело: Гливинський на пресконференції в Українському медіацентрі в Бухаресті 11 червня

Пряма мова: "Так, ми збираємося грати у цій уніформі. Наша форма затверджена".

Деталі: Водночас Гливинський додав, що питання щодо екіпіровки на Євро-2020 і того, чи збирається збірна грати у формі зі згаданими написами, – це питання не до гравців.

Він додав, що збірна має уніформу. А питання щодо можливого внесення змін у її зовнішній вигляд – це питання до УЄФА.

Пресаташе також нагадав, що Українська асоціація наразі перебуває у Римі і спілкується з цього приводу з УЄФА.

Гравець національної збірної Роман Безус також додав, що це питання не до нього, а більше до Федерації і Асоціації. Водночас він висловив сподівання, що УАФ "зробить усе, щоб зберегти усе, що було до".

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