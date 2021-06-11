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Українська збірна планує грати з "Героями" на формі

П'ятниця, 11 червня 2021, 12:56
Фото з Facebook Андрія Павелка

Пресаташе збірної України з футболу Олександр Гливинський заявив, що збірна має намір виступати на Євро-2020 у новій формі з картою країни з Кримом і написами "Слава Україні! – Героям слава!".  

Джерело: Гливинський на пресконференції в Українському медіацентрі в Бухаресті 11 червня  

Пряма мова: "Так, ми збираємося грати у цій уніформі. Наша форма затверджена".  

Деталі: Водночас Гливинський додав, що питання щодо екіпіровки на Євро-2020 і того, чи збирається збірна грати у формі зі згаданими написами, – це питання не до гравців.

Він додав, що збірна має уніформу. А питання щодо можливого внесення змін у її зовнішній вигляд – це питання до УЄФА.

Пресаташе також нагадав, що Українська асоціація наразі перебуває у Римі і спілкується з цього приводу з УЄФА.  

Гравець національної збірної Роман Безус також додав, що це питання не до нього, а більше до Федерації і Асоціації. Водночас він висловив сподівання, що УАФ "зробить усе, щоб зберегти усе, що було до".

Передісторія:

  • Українська національна збірна представила нову форму, в якій виступатиме на Євро-2020. На футболках зображений контур країни з Кримом, на спині – напис "Слава Україні!", а на комірі зсередини – "Героям слава!"
  • Російський футбольний союз надіслав лист до УЄФА, де поскаржився на "політичний лозунг" на формі української збірної на чемпіонаті Європи. 
  • 10 червня стало відомо, що Союз європейських футбольних асоціацій зажадав від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
  • В Україні, зокрема, в Офісі президента, вважають гасло на формі української збірної абсолюто слушним. 
  • Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков нагадав, що слоган "Слава Україні! Героям слава!" на новій формі національної збірної України з футболу є закріпленим у законі звертанням і не ображає нічиїх почуттів.

Ірина Балачук, УП
Теми: футболУЄФА


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