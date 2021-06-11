Украинская сборная планирует играть с "Героями" на форме

Пресс-атташе сборной Украины по футболу Александр Гливинский заявил, что сборная намерена выступать на Евро-2020 в новой форме с картой страны с Крымом и слоганом "Слава Украине! – Героям слава!".

Источник: Гливинский на пресс-конференции в Украинском медиацентре в Бухаресте 11 июня

Прямая речь: "Да, мы собираемся играть в этой униформе. Наша форма утверждена".

Детали: В то же время Гливинский добавил, что вопрос относительно экипировки на Евро-2020 и того, собирается ли сборная играть в форме с упомянутыми надписями, – это вопрос не к игрокам.

Он добавил, что сборная имеет униформу. А вопрос о возможном внесении изменений в ее внешний вид – это вопрос к УЕФА.

Пресс-атташе также напомнил, что Украинская ассоциация сейчас находится в Риме и общается по этому поводу с УЕФА.

Игрок национальной сборной Роман Безус также добавил, что это вопрос не к нему, а больше к Федерации и Ассоциации. В то же время он выразил надежду, что УАФ "сделает все, чтобы сохранить все, что было до".

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