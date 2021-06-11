Музей Революції Гідності: ексголовбуха Мінкульту судитимуть за службову недбалість
Колишнього головного бухгалтера Міністерства культури судитимуть через надлишкове перерахування 420 тис. грн компанії, яка проводила конкурс на проєкт Музею Революції Гідності.
Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури
Деталі: Під час розслідування встановлено, що між міністерством та компанією укладено договір про надання послуг з організації та проведення Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об’єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності".
Відповідно договору загальна вартість послуги становила 2,5 млн гривень коштом державного бюджету.
Так, міністерство здійснило дві оплати за вказані послуги в іноземній валюті на 23 та 52 тис. євро відповідно. Зазначається, що ексголовний бухгалтер відомства під час оплати не перевірив суму, підписав платіжне доручення і сплатив на 12 тисяч євро (420 тисяч гривень) більше.
Санкція ч.2 ст.367 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Нагадаємо:
- 19 листопада до Музею Революції Гідності за іншою справою із обшуком прийшли правоохоронці. Слідчі дії проводила Нацполіція під процесуальним керівництвом столичної прокуратури. Співробітники СБУ були залучені слідчими для оперативного супроводу.
- Правоохоронці підозрюють керівництво Музею Революції Гідності і приватне підприємство у зловживанні службовим становищем при використанні бюджетних коштів у розмірі 100 мільйонів гривень.
- Гендиректор музею Революції гідності Ігор Пошивайло заявив, що ситуація з арештом ділянки, відведеної під будівництво меморіалу Героїв Небесної сотні, "зробила заручниками" музей і генпідрядника. Він запевнив, що кошти, виділені на будівництво Меморіалу Героїв Небесної сотні, були перераховані підрядникам для закупівлі матеріалів. За даними слідства, аванс склав 80%.
- У лютому міністр культури повідомив, що у цьому році почнуть будувати Музей Революції Гідності.
Довідково: У період з 18 лютого по 20 лютого 2014 року у центральній частині міста Києва силовиками було вбито сотню учасників Євромайдану. На честь їхньої самопожертви з’явився термін "Небесна сотня". Українські правоохоронці розслідують кримінальну справу щодо цих розстрілів та участі в них спецпідрозділу міліції "Беркут".
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Детальніше про перебіг подій 18 лютого 2014 року можна прочитати на УП: Війна на вулицях Києва. ОНЛАЙН