Колишнього головного бухгалтера Міністерства культури судитимуть через надлишкове перерахування 420 тис. грн компанії, яка проводила конкурс на проєкт Музею Революції Гідності.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Під час розслідування встановлено, що між міністерством та компанією укладено договір про надання послуг з організації та проведення Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об’єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності".

Відповідно договору загальна вартість послуги становила 2,5 млн гривень коштом державного бюджету.

Так, міністерство здійснило дві оплати за вказані послуги в іноземній валюті на 23 та 52 тис. євро відповідно. Зазначається, що ексголовний бухгалтер відомства під час оплати не перевірив суму, підписав платіжне доручення і сплатив на 12 тисяч євро (420 тисяч гривень) більше.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо:

19 листопада до Музею Революції Гідності за іншою справою із обшуком прийшли правоохоронці. Слідчі дії проводила Нацполіція під процесуальним керівництвом столичної прокуратури. Співробітники СБУ були залучені слідчими для оперативного супроводу.

Правоохоронці підозрюють керівництво Музею Революції Гідності і приватне підприємство у зловживанні службовим становищем при використанні бюджетних коштів у розмірі 100 мільйонів гривень.

Гендиректор музею Революції гідності Ігор Пошивайло заявив, що ситуація з арештом ділянки, відведеної під будівництво меморіалу Героїв Небесної сотні, "зробила заручниками" музей і генпідрядника. Він запевнив, що кошти, виділені на будівництво Меморіалу Героїв Небесної сотні, були перераховані підрядникам для закупівлі матеріалів. За даними слідства, аванс склав 80%.

У липні 2018 року Департамент спецрозслідувань Генеральної прокуратури видав припис про заборону будівництва "Музею Революції Гідності" на Інститутській.

У лютому міністр культури повідомив, що у цьому році почнуть будувати Музей Революції Гідності.

Довідково: У період з 18 лютого по 20 лютого 2014 року у центральній частині міста Києва силовиками було вбито сотню учасників Євромайдану. На честь їхньої самопожертви з’явився термін "Небесна сотня". Українські правоохоронці розслідують кримінальну справу щодо цих розстрілів та участі в них спецпідрозділу міліції "Беркут".

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Детальніше про перебіг подій 18 лютого 2014 року можна прочитати на УП: Війна на вулицях Києва. ОНЛАЙН