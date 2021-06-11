Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Хищение на Музее Революции Достоинства: будут судить экс-главбуха Минкульта

Пятница, 11 июня 2021, 16:37

Бывшего главного бухгалтера Министерства культуры будут судить из-за избыточного перечисления 420 тыс. грн компании, проводившей конкурс на проект Музея Революции Достоинства.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: В ходе расследования установлено, что между министерством и компанией заключен договор о предоставлении услуг по организации и проведению Международного открытого архитектурного конкурса проектов на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства".

Согласно договору, общая стоимость услуги составила 2,5 млн гривен. Оплата услуг осуществлялась за счет средств государственного бюджета.

Так, министерство осуществило две оплаты за указанные услуги в иностранной валюте на 23 и 52 тыс. евро соответственно. Отмечается, что экс-главный бухгалтер ведомства при оплате не проверил сумму и оплатил на 12 тысяч евро (420 тысяч гривен) больше.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним:

  • 19 ноября в Музей Революции Достоинства по другому делу с обыском пришли правоохранители. Следственные действия проводила Нацполиция под процессуальным руководством столичной прокуратуры. Сотрудники СБУ были привлечены следователями для оперативного сопровождения.
  • Правоохранители подозревают руководство Музея Революции Достоинства и частное предприятие в злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере 100 миллионов гривен.
  • Гендиректор музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил, что ситуация с арестом участка, отведенного под строительство мемориала Героев Небесной сотни, "сделала заложниками" музей и генподрядчика. Он заверил, что средства, выделенные на строительство Мемориала Героев Небесной сотни, были перечислены подрядчикам на приобретение материалов. По данным следствия, аванс составил 80%.
  • В июле 2018 года Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры выдал предписание о запрете строительства "Музея Революции Достоинства" на Институтской.
  • В феврале Ткаченко сообщил, что в этом году начнут строить Музей Революции Достоинства.

Справка: В период с 18 февраля по 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева неопознанными силовиками были убиты сто участников Евромайдана. В честь их самопожертвования появился термин "Небесная сотня". Украинские правоохранители расследуют уголовное дело в отношении этих расстрелов и участия в них спецподразделения милиции "Беркут".

Читайте также: Культурный код Майдана. Кто придумал "Небесную сотню", "Революцию Достоинства", и как "Плине кача" стала вторым гимном

"Мамочка, я тебя люблю". Тот самый мальчик с Майдана, который был готов умереть за Украину

Подробнее о ходе событий 18 февраля 2014 года можно прочитать на УПВойна на улицах Киева. ОНЛАЙН

Украинская правда
Темы: МинкультурыпрокуратураЕвромайданмузеи


powered by lun.ua
Главное сегодня

США утвердили $150 млн на помощь в сфере безопасности для Украины

ФотоМИД РФ приравняло лозунг на футболке сборной Украины с нацистским приветствием. Вспомнили и США

Новости 11 июня: "Героям Слава!" на форме, свежая социология

На Евро-2020 форму откорректируют, но "Героям слава!" с продаж не будут изымать

Оккупанты убили украинского военного на Донбассе

фотоКанадские дипломаты надели форму украинской сборной

Все новости...
Минкультуры
У Кличко обвинили Минкульт в желании уменьшить штрафы за уничтожение памятников
Что делать, когда врет Арестович и Facebook? Объясняют руководительницы новых центров при СНБО и Минкульте
"Ласковая украинизация": Ткаченко не против отложить дубляж фильмов на украинский
Последние новости
23:05
"Мертвые души" в списках: ЦИК отказала группе, которая хотела референдум по земле
22:26
США утвердили $150 млн на помощь в сфере безопасности для Украины
22:13
Новости экономики: обыски в "Нафтогазе", следующий транш МВФ
21:52
ФотоМИД РФ приравняло лозунг на футболке сборной Украины с нацистским приветствием. Вспомнили и США
21:31
Huawei планирует выпустить технологию беспилотного авто в 2025 году
21:21
Новости 11 июня: "Героям Слава!" на форме, свежая социология
21:20
Украина будет развивать водородную энергетику с итальянской компанией
20:58
Агентство ЕС утвердило предприятие во Франции для производства вакцины Moderna
20:39
Боевики устроили стрельбу, но обвиняют ВСУ
20:10
Официальный курс: гривня резко усилилась к евро
Все новости...