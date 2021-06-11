Бывшего главного бухгалтера Министерства культуры будут судить из-за избыточного перечисления 420 тыс. грн компании, проводившей конкурс на проект Музея Революции Достоинства.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: В ходе расследования установлено, что между министерством и компанией заключен договор о предоставлении услуг по организации и проведению Международного открытого архитектурного конкурса проектов на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства".

Согласно договору, общая стоимость услуги составила 2,5 млн гривен. Оплата услуг осуществлялась за счет средств государственного бюджета.

Так, министерство осуществило две оплаты за указанные услуги в иностранной валюте на 23 и 52 тыс. евро соответственно. Отмечается, что экс-главный бухгалтер ведомства при оплате не проверил сумму и оплатил на 12 тысяч евро (420 тысяч гривен) больше.

Санкция ч.2 ст.367 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним:

19 ноября в Музей Революции Достоинства по другому делу с обыском пришли правоохранители. Следственные действия проводила Нацполиция под процессуальным руководством столичной прокуратуры. Сотрудники СБУ были привлечены следователями для оперативного сопровождения.

Правоохранители подозревают руководство Музея Революции Достоинства и частное предприятие в злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере 100 миллионов гривен.

Гендиректор музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил, что ситуация с арестом участка, отведенного под строительство мемориала Героев Небесной сотни, "сделала заложниками" музей и генподрядчика. Он заверил, что средства, выделенные на строительство Мемориала Героев Небесной сотни, были перечислены подрядчикам на приобретение материалов. По данным следствия, аванс составил 80%.

В феврале Ткаченко сообщил, что в этом году начнут строить Музей Революции Достоинства.

Справка: В период с 18 февраля по 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева неопознанными силовиками были убиты сто участников Евромайдана. В честь их самопожертвования появился термин "Небесная сотня". Украинские правоохранители расследуют уголовное дело в отношении этих расстрелов и участия в них спецподразделения милиции "Беркут".

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Подробнее о ходе событий 18 февраля 2014 года можно прочитать на УП: Война на улицах Киева. ОНЛАЙН