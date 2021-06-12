За добу в Україні щепили від COVID більше 60 тисяч осіб

За добу 11 червня в Україні проти COVID-19 було щеплено 60 062 особи, що на 7 733 щеплень більше, ніж за попередню добу.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: З них вакциновано першою дозою – 35 680 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 26 382 особи.

Вакцинацію здійснювали силами 549 мобільних бригад з імунізації та 701 пункту щеплення.

Найбільшу кількість щеплень за 11 червня було проведено у м. Києві – 9 883 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у м. Києві – 196 892 щеплень.

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 1 661 410 щеплень. Вакциновано – 1 430 992 особи, з них отримали першу дозу – 1 430 990 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 230 420 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Що передувало: 10 червня в Україні проти коронавірусу щепили 54 329 людей: першу дозу вакцини отримали 30 744 людини, другу дозу – 23 585 людей.

9 червня в Україні 55 573 людини щепили проти COVID-19: одну дозу вакцини отримали 36 498 людей, другу дозу – 19 075 людей.

Рекорд був 29 квітня, коли було 73 376 щеплень (із них 120 – другою дозою).

Віктор Ляшко перед обранням міністром охорони здоров’я обіцяв за літо вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців.

Знати більше: Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП