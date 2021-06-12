За сутки в Украине привили от COVID больше 60 тысяч человек

За сутки 11 июня в Украине против COVID-19 было привито 60 062 человека, что на 7733 прививок больше, чем за предыдущие сутки.

Источник: данные Минздрава

Детали: Из них вакцинировано первой дозой – 35 680 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 26 382 человека.

Вакцинацию проводили силами 549 мобильных бригад по иммунизации и 701 прививочного пункта.

Наибольшее количество прививок за 11 июня было проведено в г. Киеве – 9 883 прививок, а за весь период прививочной кампании - также в Киеве – 196 892 прививок.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 661 410 прививок. Вакцинировано – 1 430 992 человека, из них получили первую дозу – 1 430 990 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 230 420 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

Что предшествовало: 10 июня в Украине против коронавируса привили 54 329 человек: первую дозу вакцины получили 30 744 человека, вторую дозу – 23 585 человек.

9 июня в Украине 55 573 человека привили против COVID-19: одну дозу вакцины получили 36 498 человек, вторую дозу – 19 075 человек.

Рекорд был 9 апреля, когда было 73 376 прививок (из них 120 – второй дозой).

Виктор Ляшко перед избранием министром здравоохранения обещал за лето вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев.

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