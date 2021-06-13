До України повернули вже п'ять пацієнтів, які лікувалися в Білорусі
Неділя, 13 червня 2021, 16:55
До України повернули вже п'ять пацієнтів, які проходили лікування в Білорусі на момент припинення авіасполучення між країнами.
Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook
Дослівно: "Ми вже повернули до України п’ятьох пацієнтів, які звернулися по допомогу — і я вдячний за співпрацю Харківській, Рівненській, Київській та Черкаській ОДА, а також народним депутатам фракції "Слуга Народу".
Нині очікує нашої допомоги у поверненні з Білорусі ще одна людина. Ми готові за вже відпрацьованою схемою зробити все необхідне щойно вона вирішить, коли саме хоче повертатися".
Деталі: Кулеба запевнив, що, якщо будуть ще подібні звернення від українських громадян у Білорусі, МЗС нікого не залишить без уваги, захисту та допомоги.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я працюють над вирішенням питання повернення додому українців, які лікуються в Білорусі. Зазначалося, що у Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), ще 4 українці проходять обстеження.
- Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією. Білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасувала всі рейси в Україну до 25 серпня, але гроші за квитки обіцяли повернути.
- Ввечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.
- Такі дії викликані тим, що 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
Українська правда