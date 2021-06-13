До України повернули вже п'ять пацієнтів, які лікувалися в Білорусі

До України повернули вже п'ять пацієнтів, які проходили лікування в Білорусі на момент припинення авіасполучення між країнами.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook

Дослівно: "Ми вже повернули до України п’ятьох пацієнтів, які звернулися по допомогу — і я вдячний за співпрацю Харківській, Рівненській, Київській та Черкаській ОДА, а також народним депутатам фракції "Слуга Народу".

Нині очікує нашої допомоги у поверненні з Білорусі ще одна людина. Ми готові за вже відпрацьованою схемою зробити все необхідне щойно вона вирішить, коли саме хоче повертатися".

Деталі: Кулеба запевнив, що, якщо будуть ще подібні звернення від українських громадян у Білорусі, МЗС нікого не залишить без уваги, захисту та допомоги.

Передісторія: