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В Украину вернули уже пять пациентов, лечившихся в Беларуси

Воскресенье, 13 июня 2021, 16:55

В Украину вернули уже пять пациентов, проходивших лечение в Беларуси на момент прекращения авиасообщения между странами.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook

Дословно: "Мы уже вернули в Украину пятерых пациентов, обратившихся за помощью – и я благодарен за сотрудничество Харьковской, Ровенской, Киевской и Черкасской ОГА, а также народным депутатам фракции "Слуга народа".

Сейчас ожидает нашей помощи в возвращении из Беларуси еще один человек. Мы готовы по уже отработанной схеме сделать все необходимое, как только он решит, когда именно хочет возвращаться".

Детали: Кулеба заверил, что, если будут еще подобные обращения от украинских граждан в Беларуси, МИД никого не оставит без внимания, защиты и помощи.

Предыстория: 

  • Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения работают над решением вопроса возвращения домой украинцев, которые лечатся в Беларуси. Отмечалось, что в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия), еще 4 украинца проходят обследование.
  • Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией. Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину до 25 августа, деньги за билеты обещали вернуть.
  • Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
  • Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.

Украинская правда
Темы: МИДКулеба ДмитрийБеларусь


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