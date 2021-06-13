В Украину вернули уже пять пациентов, лечившихся в Беларуси

В Украину вернули уже пять пациентов, проходивших лечение в Беларуси на момент прекращения авиасообщения между странами.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook

Дословно: "Мы уже вернули в Украину пятерых пациентов, обратившихся за помощью – и я благодарен за сотрудничество Харьковской, Ровенской, Киевской и Черкасской ОГА, а также народным депутатам фракции "Слуга народа".

Сейчас ожидает нашей помощи в возвращении из Беларуси еще один человек. Мы готовы по уже отработанной схеме сделать все необходимое, как только он решит, когда именно хочет возвращаться".

Детали: Кулеба заверил, что, если будут еще подобные обращения от украинских граждан в Беларуси, МИД никого не оставит без внимания, защиты и помощи.

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