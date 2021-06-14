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"Слуга народа" до конца сессии хочет принять закон об олигархах – Корниенко

Понедельник, 14 июня 2021, 12:19

Парламентская фракция "Слуга народа" хотела бы принять законопроект об олигархах до конца сессии: в первом и втором чтениях.

Источник: председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь: "Мы хотели бы до конца сессии. На следующей неделе (с 14 июня) Ожидается заседание комитета национальной безопасности. И тогда на пленарной неделе с 28 июня по 2 июля будем голосовать в зале Верховной Рады".

Детали: Лидер партии также говорит, что в целом законопроект также хотели бы принять до конца сессии, но, возможно, это произойдет осенью, учитывая количество правок.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявил, что если кто-то попытается договориться с нардепами по закону об олигархах, то он вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.

Предыстория:

  • На сайте Рады появился текст проекта закона Зеленского об олигархах. В частности, такой статус приобретать лица, соответствующие четырем критериям: участие в политической жизни, влияние на СМИ, является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для проведения деолигархизации, кроме основного закона, необходимо будет принять 11 нормативно-правовых актов, включая другие законы. Для их разработки президент дал две недели.
  • Закон об олигархах хотят ввести на временный период, а дальше принять "цивилизованные механизмы", которые позволят предотвращать влияние олигархов на общественную жизнь. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська. 

Темы: олигархизаконодательствоСлуга народаАлександр Корниенко


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