"Слуга народа" до конца сессии хочет принять закон об олигархах – Корниенко

Парламентская фракция "Слуга народа" хотела бы принять законопроект об олигархах до конца сессии: в первом и втором чтениях.

Источник: председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь: "Мы хотели бы до конца сессии. На следующей неделе (с 14 июня) Ожидается заседание комитета национальной безопасности. И тогда на пленарной неделе с 28 июня по 2 июля будем голосовать в зале Верховной Рады".

Детали: Лидер партии также говорит, что в целом законопроект также хотели бы принять до конца сессии, но, возможно, это произойдет осенью, учитывая количество правок.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявил, что если кто-то попытается договориться с нардепами по закону об олигархах, то он вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.

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