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Вірастюка знову визнали переможцем на 87 окрузі

Субота, 5 червня 2021, 15:33
Вірастюка знову визнали переможцем на 87 окрузі

Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення Верховного Суду від 23 травня, яким було скасовано протокол ЦВК про визнання переможцем проміжних виборів до ВР у 87 окрузі "слуги народу" Василя Вірастюка.

Джерело: ЦВК

Деталі: У ЦВК повідомили, що суд залишив в силі протокол ЦВК про результати виборів в ОВО №87.

У комісії додали, що в суботу очікується ще одне рішення Великої Палати за результатами розгляду апеляції у подібній справі.

Що передувало: 23 травня Верховний Суд скасував протокол Центральної виборчої комісії від 19 травня про визнання переможцем проміжних виборів народних депутатів у 87 окрузі "слуги народу" Василя Вірастюка.

ЦВК подала апеляцію на це рішення Верховного Суду.

Передісторія:

  • 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду.
  • 4 квітня на окрузі №87 завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів: Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців.
  • Шевченко вирішив захищати свій результат у суді. 
  • 22 квітня ЦВК офіційно визнала Вірастюка переможцем.
  • 1 травня Велика палата Верховного суду визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнано переможцем в окрузі 87 на Івано-Франківщині.

Українська правда

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Теми: ЦВКсудСлуга народуВерховна Рада
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