Вірастюка знову визнали переможцем на 87 окрузі

Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення Верховного Суду від 23 травня, яким було скасовано протокол ЦВК про визнання переможцем проміжних виборів до ВР у 87 окрузі "слуги народу" Василя Вірастюка.

Джерело: ЦВК

Деталі: У ЦВК повідомили, що суд залишив в силі протокол ЦВК про результати виборів в ОВО №87.

У комісії додали, що в суботу очікується ще одне рішення Великої Палати за результатами розгляду апеляції у подібній справі.

Що передувало: 23 травня Верховний Суд скасував протокол Центральної виборчої комісії від 19 травня про визнання переможцем проміжних виборів народних депутатів у 87 окрузі "слуги народу" Василя Вірастюка.

ЦВК подала апеляцію на це рішення Верховного Суду.

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