Вірастюк розповів, що робитиме в Раді
Народний депутат від "Слуги Народу" Василь Вірастюк планує працювати у комітеті соцполітики і захисту прав ветеранів та подавати законопроєкти щодо розвитку галузі спортивної реабілітації ветеранів АТО/ООС.
Джерело: Вірастюк на брифінгу у Верховній Раді 15 червня, цитує пресслужба "Слуги народу"
Деталі: Нардеп відзначив, що близько знайомий з цією галуззю, адже декілька років залучений до тренувального процесу та спортивної реабілітації наших ветеранів. Серед своїх перших кроків Вірастюк назвав законопроєкти щодо спортивної реабілітації ветеранів.
Пряма мова: "Велика кількість ветеранів страждає на посттравматичний стресовий розлад. І найкращий спосіб подолати його є фізична культура і спорт. З 2019-го я залучений до цього і на сьогодні є одним із тренерів збірної команди, що візьме участь у міжнародних змаганнях у США у вересні. Це змагання для поранених ветеранів, які отримали ушкодження внаслідок бойових дій".
Що передувало: Визнаний обраним на проміжних виборах на в окрузі №87 від партії "Слуга народу" стронгмен Василь Вірастюк склав присягу народного депутата України під вигуки "Ганьба".
Передісторія:
- 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду.
- 4 квітня на окрузі №87 завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів: Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців.
- Шевченко вирішив захищати свій результат у суді.
- 22 квітня ЦВК офіційно визнала Вірастюка переможцем.
- Верховний суд спочатку визнав протиправним та скасував протокол Центральної виборчої комісії, яким Вірастюка було визнано переможцем в окрузі 87 на Івано-Франківщині, але згодом визнав перемогу Вірастюка.