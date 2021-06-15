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Вірастюк розповів, що робитиме в Раді

Вівторок, 15 червня 2021, 13:38

Народний депутат від "Слуги Народу" Василь Вірастюк планує працювати у комітеті соцполітики і захисту прав ветеранів та подавати законопроєкти щодо розвитку галузі спортивної реабілітації ветеранів АТО/ООС.

Джерело: Вірастюк на брифінгу у Верховній Раді 15 червня, цитує пресслужба "Слуги народу"

Деталі: Нардеп відзначив, що близько знайомий з цією галуззю, адже декілька років залучений до тренувального процесу та спортивної реабілітації наших ветеранів. Серед своїх перших кроків Вірастюк назвав законопроєкти щодо спортивної реабілітації ветеранів.

Пряма мова: "Велика кількість ветеранів страждає на посттравматичний стресовий розлад. І найкращий спосіб подолати його є фізична культура і спорт. З 2019-го я залучений до цього і на сьогодні є одним із тренерів збірної команди, що візьме участь у міжнародних змаганнях у США у вересні. Це змагання для поранених ветеранів, які отримали ушкодження внаслідок бойових дій".

Що передувало: Визнаний обраним на проміжних виборах на в окрузі №87 від партії "Слуга народу" стронгмен Василь Вірастюк склав присягу народного депутата України під вигуки "Ганьба".

Передісторія:

  • 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду.
  • 4 квітня на окрузі №87 завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів: Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців.
  • Шевченко вирішив захищати свій результат у суді. 
  • 22 квітня ЦВК офіційно визнала Вірастюка переможцем.
  • Верховний суд спочатку визнав протиправним та скасував протокол Центральної виборчої комісії, яким Вірастюка було визнано переможцем в окрузі 87 на Івано-Франківщині, але згодом визнав перемогу Вірастюка.

Теми: Слуга народуВерховна Рада


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