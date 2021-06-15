Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вирастюк рассказал, что будет делать в Раде

Вторник, 15 июня 2021, 13:38

Народный депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк планирует работать в комитете соцполитики и защиты прав ветеранов и подавать законопроекты по развитию области спортивной реабилитации ветеранов АТО/ООС.

Источник: Вирастюк на брифинге в Верховной Раде 15 июня, цитирует пресс-служба "Слуги народа"

Детали: Нардеп отметил, что близко знаком с этой отраслью, ведь несколько лет привлечен к тренировочному процессу и спортивной реабилитации украинских ветеранов. Среди своих первых шагов Вирастюк назвал законопроекты по спортивной реабилитации ветеранов.

Прямая речь: "Большое количество ветеранов страдает посттравматическим стрессоввм расстройством. И лучший способ преодолеть его является физическая культура и спорт. С 2019-го я вовлечен в это и на сегодня являюсь одним из тренеров сборной команды, которая примет участие в международных соревнованиях в США в сентябре. Это соревнования для раненых ветеранов, получивших повреждения в результате боевых действий".

Что предшествовало: Признанный избранным на промежуточных выборах в в округе №87 от партии "Слуга народа" стронгмен Василий Вирастюк принес присягу народного депутата Украины под крики "Позор".

Предыстория:

  • 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
  • 4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосов избирателей.
  • Шевченко решил защищать свой результат в суде.
  • 22 апреля ЦИК официально признал Вирастюка победителем.
  • Верховный суд сначала признал противоправным и отменил протокол Центральной избирательной комиссии, которым Вирастюк был признан победителем в округе 87 в Ивано-Франковской, но впоследствии признал победу Вирастюка.

Темы: Слуга народаВерховная Рада


powered by lun.ua
Главное сегодня

Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

Школьный учитель победил на президентских выборах в Перу

"Группа смерти" Евро-2020: Португалия и Франция стартуют с побед

Встреча Байдена с Путиным продлится 5 часов, без рабочего обеда – Белый дом

обновленоЗеленский уволил детского омбудсмена

Новости 15 июня: присяга Вирастюка, реакция на решение НАТО

Все новости...
Слуга народа
Вирастюк принес присягу в Раде под крики "Позор"
Законопроект об изменении статуса НАБУ: кто из депутатов правками хочет уничтожить независимость Бюро
"Слуги" предлагают заслушать отчет министра энергетики в Раде в пятницу
Последние новости
04:41
Более 30 человек пострадали в результате взрыва на военной базе в Колумбии
03:46
WWF: Ежедневно в мире используют 7 миллиардов масок
02:46
Израиль нанес авиаудары по сектору Газа
02:00
В Афганистане убили пятерых вакцинаторов от полиомиелита
01:13
Transparency International: Пандемия привела к обострению коррупции во всем ЕС
00:26
Школьный учитель победил на президентских выборах в Перу
23:55
"Группа смерти" Евро-2020: Португалия и Франция стартуют с побед
23:40
Роналду побил несколько исторических рекордов на Евро
22:53
Встреча Байдена с Путиным продлится 5 часов, без рабочего обеда – Белый дом
22:32
ЕС и США пообещали поддерживать Украину и договорились вместе реагировать на действия РФ
Все новости...