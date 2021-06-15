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Вирастюк рассказал, что будет делать в Раде

Вторник, 15 июня 2021, 13:38
Вирастюк рассказал, что будет делать в Раде

Народный депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк планирует работать в комитете соцполитики и защиты прав ветеранов и подавать законопроекты по развитию области спортивной реабилитации ветеранов АТО/ООС.

Источник: Вирастюк на брифинге в Верховной Раде 15 июня, цитирует пресс-служба "Слуги народа"

Детали: Нардеп отметил, что близко знаком с этой отраслью, ведь несколько лет привлечен к тренировочному процессу и спортивной реабилитации украинских ветеранов. Среди своих первых шагов Вирастюк назвал законопроекты по спортивной реабилитации ветеранов.

Прямая речь: "Большое количество ветеранов страдает посттравматическим стрессоввм расстройством. И лучший способ преодолеть его является физическая культура и спорт. С 2019-го я вовлечен в это и на сегодня являюсь одним из тренеров сборной команды, которая примет участие в международных соревнованиях в США в сентябре. Это соревнования для раненых ветеранов, получивших повреждения в результате боевых действий".

Что предшествовало: Признанный избранным на промежуточных выборах в в округе №87 от партии "Слуга народа" стронгмен Василий Вирастюк принес присягу народного депутата Украины под крики "Позор".

Предыстория:

  • 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
  • 4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосов избирателей.
  • Шевченко решил защищать свой результат в суде.
  • 22 апреля ЦИК официально признал Вирастюка победителем.
  • Верховный суд сначала признал противоправным и отменил протокол Центральной избирательной комиссии, которым Вирастюк был признан победителем в округе 87 в Ивано-Франковской, но впоследствии признал победу Вирастюка.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаВерховная Рада
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