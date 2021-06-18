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Новинський вважає законопроєкт про олігархів "абсолютно шкідливим"

П'ятниця, 18 червня 2021, 09:30
Новинський вважає законопроєкт про олігархів абсолютно шкідливим

Бізнесмен і позафракційний народний депутат Вадим Новинський вважає внесений президентом Володимиром Зеленським проєкт закону про олігархів шкідливим і таким, який не відповідає Конституції.

Джерело: Новинський у коментарі журналістам програми "Схеми"

Деталі: За словами нардепа, згідно з Конституцією України, всі громадяни рівні у своїх правах, у своїх обов’язках. І ні до кого не може бути обмежень з якихось причин".

Новинський також вважає, що в Україні неправильно трактується поняття "олігарх".

Пряма мова: "Те, що у нас, на жаль, до великого бізнесу, великих промисловців приклеїлася оця вульгарна назва "олігархи", – це дуже погано. Олігархами […] є ті люди, які беруть участь у владі і отримують від цього економічну вигоду. А великий бізнес не бере участі у владі. Це раз. По-друге, в усіх країнах світу є великий бізнес. В усіх країнах світу влада завжди зважає на великий бізнес і на тих, хто володіє телеканалами".

Деталі: На думку Новинського, проблема законопроєкту також полягає у відсутності регулювання того, хто ж вважається "олігархом", зокрема, визначення впливу на політичні партії та ЗМІ. "Це будуть дуже суб’єктивні судження", – сказав депутат.

Крім того, Новинський вважає, що неправильно, якщо вирішенням питання про внесення особи до списку олігархів займатиметься РНБО.

Нагадаємо: Олігарх, позафракційний народний депутат Вадим Новинський 27 травня непублічно відвідував Офіс президента.

Передісторія: 

  • У середині квітня Зеленський анонсував законопроєкт про олігархів. 2 червня президент вніс на розгляд Верховної Ради проєкт цього закону.
  • Згідно з документом, такий статус зокрема набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для проведення деолігархізації, окрім основного закону, необхідно буде ухвалити 11 нормативно-правових актів, включно з іншими законами. Для їх розробки президент дав два тижні.
  • Закон про олігархів хочуть запровадити на тимчасовий період, а далі ухвалити "цивілізовані механізми", які дозволять запобігати впливу олігархів на суспільне життя. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

Читайте також: Олігархи в законі. Кого хоче "розкуркулити" Зеленський

"Українська правда" у Threads

Теми: олігархиНовинськийЗеленськийзаконодавство
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