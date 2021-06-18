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Новинский считает законопроект об олигархах "абсолютно вредным"

Пятница, 18 июня 2021, 09:30
Новинский считает законопроект об олигархах абсолютно вредным

Бизнесмен и внефракционный народный депутат Вадим Новинский считает внесенный президентом Владимиром Зеленским проект закона об олигархах вредным и, не соответствующим Конституции.

Источник: Новинский в комментарии журналистам программы "Схемы"

Детали: По словам нардепа, согласно Конституции Украины, все граждане равны в своих правах, в своих обязанностях. И ни к кому не может быть ограничений по каким-то причинам".

Новинский также считает, что в Украине неправильно трактуется понятие "олигарх".

Прямая речь: "То, что у нас, к сожалению, к большому бизнесу, крупным промышленникам приклеилась это вульгарное название "олигархи", - это очень плохо. Олигархами [...] являются те люди, которые участвуют во власти и получают от этого экономическую выгоду. А крупный бизнес не участвует во власти. Это раз. во-вторых, во всех странах мира есть большой бизнес. во всех странах мира власти всегда учитывают большой бизнес и тех, кто владеет телеканалами".

Детали: По мнению Новинского, проблема законопроекта также заключается в отсутствии регулирования того, кто считается "олигархом", в частности, определение влияния на политические партии и СМИ. "Это будут очень субъективные суждения", - сказал депутат.

Кроме того, Новинский считает, что неправильно, если решением вопроса о внесении лица в список олигархов будет заниматься СНБО.

Напомним: Олигарх, внефракционный народный депутат Вадим Новинский 27 мая непублично посещал Офис президента.

Предыстория: 

  • 15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха. 2 июня Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект этого закона.
  • На сайте Рады появился текст проекта закона Зеленского об олигархах. В частности, такой статус приобретать лица, соответствующие четырем критериям: участие в политической жизни, влияние на СМИ, является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для проведения деолигархизации, кроме основного закона, необходимо будет принять 11 нормативно-правовых актов, включая другие законы. Для их разработки президент дал две недели.
  • Закон об олигархах хотят ввести на временный период, а дальше принять "цивилизованные механизмы", которые позволят предотвращать влияние олигархов на общественную жизнь. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська. 

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Темы: олигархиНовинскийЗеленскийзаконодательство
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