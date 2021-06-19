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Проти Шарія розслідують провадження про відмивання доходів і махінації – нардеп

Субота, 19 червня 2021, 12:41
Проти Шарія розслідують провадження про відмивання доходів і махінації – нардеп

Проти підозрюваного в державній зраді блогера Анатолія Шарія розслідуються кримінальні провадження за відмивання доходів, ухилення від сплати податків та махінації у фінансуванні "Партії Шарія".

Джерело: нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко в Facebook

Деталі: Гончаренко повідомив, що отримав відповіді на свої депутатські звернення стосовно законності набуття у власності нерухомості, де зараз переховуються Шарій та його дружина, а також про джерела фінансування "Партії Шарія".

Офіс Генпрокурора повідомив, що з цього приводу уже ведеться розслідування Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.

НАЗК повідомило, що в результаті аналізу звіту "Партії Шарія" виявили ознаки кримінальних правопорушень: подання завідома неправдивих даних відомостей фінансового характеру та невідповідність сум доходів осіб, що фінансували партію, розмірам внеску. Всі матеріали НАЗК передало Нацполіції, яка вже відкрила провадження, та Фіскальній службі.

Зокрема, в опублікованій Гончаренком відповіді Офісу генпрокурора вказується, що головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 2 червня 2020 року за ч.1 ст. 205-1 (підроблення документів), ч.2 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України.

 
Facebook Гончаренка

У відповіді НАЗК зазначається, що у серпні 2020 року агентство передало Нацполіції матеріали про виявлені порушення.

Також зазначається, що Окружним адміністративним судом міста Києва здійснюється провадження у справі зі позовом Міністерства юстиції до "Партії Шарія" про заборону її діяльності.

Передісторія

Українська правда

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Теми: Шарій
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