Против Шария расследуют производства об отмывании доходов и махинациях - нардеп
Против подозреваемого в государственной измене блогера Анатолия Шария расследуются уголовные производства за отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов и махинации в финансировании "Партии Шария".
Источник: нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Facebook
Детали: Гончаренко сообщил, что получил ответы на свои депутатские обращения относительно законности приобретения в собственности недвижимости, где скрываются Шарий и его жена, а также об источниках финансирования "Партии Шария".
Офис генпрокурора сообщил, что по этому поводу уже ведется расследование Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.
НАПК сообщило, что в результате анализа отчета "Партии Шария" обнаружили признаки уголовных преступлений: представление заведомо ложных данных сведений финансового характера и несоответствие сумм доходов лиц, финансировали партию, размерам взноса. Все материалы НАПК передало Нацполиции, которая уже открыла производство, и Фискальной службе.
В частности, в опубликованном Гончаренко ответе Офиса генпрокурора указывается, что главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 2 июня 2020 по ч.1 ст. 205-1 (подделка документов), ч.2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.
В ответе НАПК отмечается, что в августе 2020 года агентство передало Нацполиции материалы о выявленных нарушениях.
Также отмечается, что Окружным административным судом города Киева осуществляется производство по делу по иску Министерства юстиции к "Партии Шария" о запрете ее деятельности.
Предыстория:
- 16 февраля Шарию, проживающему в Испании, было сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушение равноправия граждан.
- Литва лишила Шария, подозреваемого в Украине в государственной измене, статуса беженца.
- 10 мая 2021 года Шарию аннулировали все документы и объявили его персоной нон грата.
- 2 июня журналист Юрий Бутусов сообщил, что Печерский суд наложил арест на имущество Шария в Испании.
- 8 июня сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у основателей общественной организации "Партия Шария".