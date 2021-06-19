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Против Шария расследуют производства об отмывании доходов и махинациях - нардеп

Суббота, 19 июня 2021, 12:41

Против подозреваемого в государственной измене блогера Анатолия Шария расследуются уголовные производства за отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов и махинации в финансировании "Партии Шария".

Источник: нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Facebook

Детали: Гончаренко сообщил, что получил ответы на свои депутатские обращения относительно законности приобретения в собственности недвижимости, где скрываются Шарий и его жена, а также об источниках финансирования "Партии Шария".

Офис генпрокурора сообщил, что по этому поводу уже ведется расследование Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.

НАПК сообщило, что в результате анализа отчета "Партии Шария" обнаружили признаки уголовных преступлений: представление заведомо ложных данных сведений финансового характера и несоответствие сумм доходов лиц, финансировали партию, размерам взноса. Все материалы НАПК передало Нацполиции, которая уже открыла производство, и Фискальной службе.

В частности, в опубликованном Гончаренко ответе Офиса генпрокурора указывается, что главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 2 июня 2020 по ч.1 ст. 205-1 (подделка документов), ч.2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.

 
Facebook Гончаренко

В ответе НАПК отмечается, что в августе 2020 года агентство передало Нацполиции материалы о выявленных нарушениях.

Также отмечается, что Окружным административным судом города Киева осуществляется производство по делу по иску Министерства юстиции к "Партии Шария" о запрете ее деятельности.

Предыстория

  • 16 февраля Шарию, проживающему в Испании, было сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушение равноправия граждан.
  • Литва лишила Шария, подозреваемого в Украине в государственной измене, статуса беженца.
  • 10 мая 2021 года Шарию аннулировали все документы и объявили его персоной нон грата.
  • 2 июня журналист Юрий Бутусов сообщил, что Печерский суд наложил арест на имущество Шария в Испании.
  • 8 июня сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у основателей общественной организации "Партия Шария".

Украинская правда
Темы: Шарий


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