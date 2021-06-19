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У Москві новий антирекорд COVID, за 5 днів захворюваність зросла на 54%

Субота, 19 червня 2021, 14:07
У Москві новий антирекорд COVID, за 5 днів захворюваність зросла на 54%

У Москві за добу виявили новий максимум випадків коронавірусу – 9 120, а за 5 днів захворюваність у столиці РФ зросла на 54,4%.

Джерело: оперативний штаб, віцепрем'єр РФ Тетяна Голікова, повідомляє Інтерфакс

Деталі: Всього в Росії за добу виявлено 17 906 випадків зараження коронавірусом – максимальний показник з початку лютого. Померли за добу 466 осіб, одужали 4,86 ​​млн осіб.

Як повідомила віцепрем'єр РФ Тетяна Голікова, приріст захворюваності в Росії цього тижня склав більше 34%.

Пряма мова: "Приріст захворюваності за останні п'ять днів цього тижня в порівнянні з п'ятьма днями минулого тижня склав 34,4%. По Москві ці показники вищі. В цьому ж інтервалі це 54,4%".

"В останні дві доби ми фіксуємо підйом смертності на 14%. Якщо до цього ми весь період, починаючи з грудня минулого року, фіксували зниження показників смертності аж до останніх днів, в останні два дні, на жаль, це зростання фатальних наслідків".

Більше деталей: Голікова наголосила, що є три чинники, які впливають на рівень захворюваності: своєчасне тестування громадян, які захворіли на коронавірусну інфекцію, дотримання обмежувальних заходів і вакцинація.

"Другий момент, який став причиною, про який теж не можна не сказати, що в цілому в світі і у нас відбувається мутація штамів нової коронавірусної інфекції", - сказала вона.

Що передувало: Попередній антирекорд за кількістю нових хворих у Москві був зареєстрований за попередню добу - 17 червня, тоді виявили 9 056 випадків. 

Передісторія:

  • З початку червня в Росії зростає добова кількість нових заражень COVID-19.
  • Із 12 до 20 червня у столиці РФ Москві знову ввели карантин через найвищі з грудня 2020 року епідемічні показники. 
  • 13 червня в Росії заявили про наявність нових, оригінальних мутацій коронавірусу.
  • Українські прикордонники не пропускають росіян, щеплених препаратом "Супутник V", оскільки він не зареєстрований ВООЗ як вакцина проти коронавірусу.
  • Українські вчені припускали, що нова хвиля COVID-19 може прийти в Україну з Росії через східні території, початися раніше осені та через штам коронавірусу "Дельта" бути потужнішою за попередню хвилю, пік якої припав на початок квітня 2021 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякоронавірус
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