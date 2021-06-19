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В Москве новый антирекорд COVID, за 5 дней заболеваемость выросла на 54%

Суббота, 19 июня 2021, 14:07

В Москве за сутки обнаружили новый максимум случаев коронавируса – 9 120, а за 5 дней заболеваемость в столице РФ выросла на 54,4%.

Источник: оперативный штаб, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает Интерфакс

Детали: Всего в России за сутки выявлено 17 906 случаев заражения коронавирусом – максимальный показатель с начала февраля. Умерли за сутки 466 человек, выздоровели 4,86 млн человек.

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, прирост заболеваемости в России на этой неделе составил более 34%.

Прямая речь: "Прирост заболеваемости за последние пять дней на этой неделе по сравнению с пятью днями прошлой недели составил 34,4%. По Москве эти показатели выше. В этом же интервале это 54,4%".

"В последние двое суток мы фиксируем подъем смертности на 14%. Если до этого мы весь период, начиная с декабря прошлого года, фиксировали снижение показателей смертности вплоть до последних дней, в последние два дня, к сожалению, это рост фатальных исходов".

Больше деталей: Голикова подчеркнула, что есть три фактора, которые влияют на уровень заболеваемости: своевременное тестирование граждан, которые заболели коронавирусной инфекцией, соблюдение ограничительных мер и вакцинация.

"Второй момент, который стал причиной, о котором тоже нельзя не сказать, что в целом в мире и у нас происходит мутация штаммов новой коронавирусной инфекции", - сказала она.

Что предшествовало: Предыдущий антирекорд по количеству новых больных в Москве был зарегистрирован за предыдущие сутки, 17 июня, тогда обнаружили 9056 случаев.

Предыстория:

  • С начала июня в России растет суточное количество новых заражений COVID-19.
  • С 12 до 20 июня в столице РФ Москве снова ввели карантин из-за самых высоких с декабря 2020 года эпидемических показателей.
  • 13 июня в России заявили о наличии новых, оригинальных мутаций коронавируса.
  • Украинские пограничники не пропускают россиян, привитых препаратом "Спутник V", поскольку он не зарегистрирован ВОЗ как вакцина против коронавируса.
  • Украинские ученые допускали, что новая волна COVID-19 может прийти в Украину из России через восточные территории, начаться раньше осени и из-за штамма коронавируса "Дельта" быть мощнее предыдущей волны, пик которой пришелся на начало апреля 2021 года.

Темы: Росcиякоронавирус


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