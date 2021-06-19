Справа про вбивство Шеремета: Єрмак провів зустріч з Яною Дугарь
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з військовим медиком Яною Дугарь, що проходить у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета як підозрювана.
Джерело: радник голови ОП Михайло Подоляк, коментар пресслужби Єрмака для Української правди
Деталі: Як зазначили у пресслужбі, члени Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України здійснюють громадський контроль за перебігом розслідування убивства Шеремета, і в рамках цього контролю у суботу вони зустрілися із Дугарь.
В ОП Дугарь навідалася зі своїм адвокатом.
До зустрічі також приєдналися керівник ОП Єрмак та його заступники Андрій Смирнов та Роман Машовець.
Дослівно: "Фахівці Ради не втручаються у роботу судів чи правоохоронних органів, але на основі аналізу конкретних справ можуть надавати юридичну підтримку у конкретних випадках або вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства.
Справа щодо вбивства журналіста Павла Шеремета є дуже резонансною. Тому Консультативна рада здійснює громадський контроль за перебігом розслідування цього кримінального провадження".
Пряма мова Подоляка: "В зустрічі з пані Дугарь разом з її адвокатами брали участь Альона Вербицька, Андрій Смірнов, Роман Машовець та Андрій Ляхович. Також до зустрічі приєднався Андрій Єрмак – на короткий проміжок часу перед іншою нарадою".
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Нагадаємо:
- Під час пресконференції президент Володимир Зеленський розповів усій державі, що переписується з Дугарь, а потім показав переписку одному з журналістів. Президент сказав, що переписка з Дугарь не є випадковою. "Якби я вірив, що ця дівчина має відношення до вбивства, я б не переписувався", – додав він.
- У травні Яна Дугарь підтвердила, що листується з президентом Володимиром Зеленським.
- Консультативну раду з питань забезпечення прав і свобод захисників України очолила радник керівника Офісу президента Альона Вербицька, а її заступниками стали нардепи Ігор Герасименко та Єгор Чернєв.