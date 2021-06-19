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Дело об убийстве Шеремета: Ермак провел встречу с Яной Дугарь

Суббота, 19 июня 2021, 16:41
Дело об убийстве Шеремета: Ермак провел встречу с Яной Дугарь

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился с военным медиком Яной Дугарь, которая проходит по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета как подозреваемая.

Источник: советник главы ОП Михаил Подоляк, комментарий пресс-службы Ермака для Украинской правды

Детали: Как отметили в пресс-службе, члены Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины осуществляют общественный контроль за ходом расследования убийства Шеремета, и в рамках этого контроля в субботу они встретились с Яной Дугарь.

В ОП Дугарь пришла со своим адвокатом.

К встрече также присоединились руководитель ОП Ермак и его заместители Андрей Смирнов и Роман Машовец.

Дословно: "Специалисты совета не вмешиваются в работу судов или правоохранительных органов, но на основе анализа конкретных дел могут оказывать юридическую поддержку в конкретных случаях или вносить предложения по совершенствованию законодательства.

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета очень резонансное. Поэтому Консультативный совет осуществляет общественный контроль за ходом расследования этого уголовного производства".

Прямая речь Подоляка: "Во встрече с госпожой Дугар вместе с ее адвокатами участвовали Алена Вербицкая, Андрей Смирнов, Роман Машовец и Андрей Ляхович. Также к встрече присоединился Андрей Ермак - на короткое время перед другим совещанием".

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Напомним:

  • Во время пресс-конференции Зеленский рассказал всей стране, что переписывается с Дугарь, а затем показал переписку одному из журналистов. Президент сказал, что переписка с Дугарь не случайна. "Если бы я верил, что эта девушка имеет отношение к убийству, я бы не переписывался", – добавил он.
  • В мае Яна Дугарь подтвердила, что переписывается с президентом Владимиром Зеленским.
  • Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины возглавила советник руководителя Офиса президента Алена Вербицкая, а ее заместителями стали нардепы Игорь Герасименко и Егор Чернев.

Украинская правда

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Темы: Дело ШереметаубийствоАндрей ЕрмакОфис президента
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