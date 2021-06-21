Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Як трофей" режиму – Тихановська про Протасевича

Понеділок, 21 червня 2021, 05:42

Відповідаючи на питання про колишнього редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська сказала, що режим Лукашенка використовує його "як трофей".

Джерело: Тихановська в інтерв’ю TUT.BY

Пряма мова: "Я ніяк не оцінюю зміст його інтерв'ю.

Тому що все, і особливо білоруси, розуміють, під яким тиском це все було, говорилося.

І вони використовують зараз Романа, мені здається, як трофей, мовляв, ось, подивіться, він думку поміняв.

Але режим настільки давно втратив зв'язок з реальністю, з білорусами, що їм не вдалося.

Роман каже якісь такі речі, що у нього все добре, що на нього ніхто не тисне, але ми-то всі знаємо, що там відбувається насправді.

Ми не повинні навіть обговорювати те, що він говорить".

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевичата його дівчинузатримали.
  • Так звана "генеральна прокуратура ЛНР" повідомилапро "порушення справи" проти затриманого в Білорусі Романа Протасевича за нечебто участь у бойових діях в складі "Азова".
  • Засновник батальйону "Азов" Андрій Білецький повідомив, що Протасевич працював як журналіст на Донбасі.
  • Білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю" з Протасевичем, де він начебто "визнав провину" та сказав, що "почуває себе прекрасно".

Нагадаємо: МВС Росії виключило білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську з бази даних міждержавного розшуку.

Теми: БілорусьТихановська


powered by lun.ua
Головне сьогодні

таблицяКоронавірус: в Україні за тиждень зробили рекордну кількість щеплень

Долар різко подорожчав після засідання ФРС

фотоПідтоплені села, пошкоджені дороги й мости – наслідки негоди на Буковині

Футбол: збірні України та Австрії в понеділок зіграють у Бухаресті

Спад заражень на свята: в Україні виявили 323 випадки Covid

Головні новини неділі та ночі: негода на Буковині, санкції США проти Росії

Усі новини...
Білорусь
Лукашенко: Ми не будемо приймати літаки з України
У ЄС досягли згоди щодо секторальних санкцій проти Білорусі – ЗМІ
МЗС шукає альтернативні ринки для бізнесу, що постраждав через білоруські санкції
Останні новини
11:14
Фонд гарантування виставив на аукціон два літаки Boeing
11:03
В МЗС Німеччини анонсували нові санкції ЄС проти Білорусі
10:39
таблицяКоронавірус: в Україні за тиждень зробили рекордну кількість щеплень
10:09
Долар різко подорожчав після засідання ФРС
09:58
фотоУ Берліні невідомий відкрив вогонь й поранив 3 людей, його шукають
09:34
фотоПідтоплені села, пошкоджені дороги й мости – наслідки негоди на Буковині
09:00
Футбол: збірні України та Австрії в понеділок зіграють у Бухаресті
08:42
На виборах у Вірменії перемогла партія Пашиняна
08:19
Спад заражень на свята: в Україні виявили 323 випадки Covid
08:00
Головні новини неділі та ночі: негода на Буковині, санкції США проти Росії
Усі новини...