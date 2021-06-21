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"Як трофей" режиму – Тихановська про Протасевича

Понеділок, 21 червня 2021, 05:42
Як трофей режиму – Тихановська про Протасевича

Відповідаючи на питання про колишнього редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська сказала, що режим Лукашенка використовує його "як трофей".

Джерело: Тихановська в інтерв’ю TUT.BY

Пряма мова: "Я ніяк не оцінюю зміст його інтерв'ю.

Тому що все, і особливо білоруси, розуміють, під яким тиском це все було, говорилося.

І вони використовують зараз Романа, мені здається, як трофей, мовляв, ось, подивіться, він думку поміняв.

Але режим настільки давно втратив зв'язок з реальністю, з білорусами, що їм не вдалося.

Роман каже якісь такі речі, що у нього все добре, що на нього ніхто не тисне, але ми-то всі знаємо, що там відбувається насправді.

Ми не повинні навіть обговорювати те, що він говорить".

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевичата його дівчинузатримали.
  • Так звана "генеральна прокуратура ЛНР" повідомилапро "порушення справи" проти затриманого в Білорусі Романа Протасевича за нечебто участь у бойових діях в складі "Азова".
  • Засновник батальйону "Азов" Андрій Білецький повідомив, що Протасевич працював як журналіст на Донбасі.
  • Білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю" з Протасевичем, де він начебто "визнав провину" та сказав, що "почуває себе прекрасно".

Нагадаємо: МВС Росії виключило білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську з бази даних міждержавного розшуку.

Теми: БілорусьТихановська
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