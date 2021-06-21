"Как трофей" режима – Тихановская о Протасевиче

Отвечая на вопрос о бывшем редактора оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановська сказала, что режим Лукашенко использует его "как трофей".

Источник: Тихановская в интервью TUT.BY

Прямая речь: "Я никак не оцениваю содержание его интервью.

Потому что все, и особенно белорусы, понимают, под каким давлением это все было, говорилось.

И они используют сейчас Романа, мне кажется, как трофей, мол, вот, посмотрите, он мнение поменял.

Но режим настолько давно утратил связь с реальностью, с белорусами, что им не удалось.

Роман говорит какие-то такие вещи, что у него все хорошо, что на него никто не давит, но мы-то все знаем, что там происходит на самом деле.

Мы не должны даже обсуждать то, что он говорит".

Предыстория:

23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины - Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.

Так называемая "генеральная прокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении дела" против задержанного в Беларуси Романа Протасевича относительно якобы участия в боевых действиях в составе "Азова".

Основатель батальона "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что Протасевич работал как журналист на Донбассе.

Белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью" с Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно".

Напомним: МВД России исключило белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую из базы данных межгосударственного розыска.