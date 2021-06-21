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Футбол: збірні України та Австрії в понеділок зіграють у Бухаресті

Понеділок, 21 червня 2021, 09:00

Збірна України з футболу 21 червня проведе свій третій поєдинок в рамках чемпіонату Євро-2020.

Джерело: розклад чемпіонату

Деталі: Матч, який приймає "Арена Націонале" в румунському Бухаресті, розпочнеться о 19:00.

Спортивну подію в Україні можна буде подивитися на телеканалах "Україна" та "Футбол 1".

21 червня на Спортивній площі біля Палацу спорту у Києві транслюватимуть футбольний матч Україна–Австрія на великому екрані.

Підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з національною командою Австрії, обидві команди мають по 3 очки після двох турів, тоді як збірна Нідерландів з шістьма очками достроково гарантувала собі перше місце в групі С.

Результати матчу групового раунду Євро-2020 між збірними України та Австрії будуть вирішальними – стане відомо, хто з команд вийде до 1/8 фіналу.

Матч групового раунду Євро-2020 між збірними України та Австрії розсудять турецькі арбітри.

Важливо: Україні у сьогоднішньому матчі достатньо нічиєї, щоб посісти друге місце в групі С. Водночас Австрії, щоб стати другою, потрібна перемога.

Знати більше: Євро-2020. Розклад усіх футбольних матчів

Нагадаємо:

  • Україна програла голландцям на старті 2:3, але потім перемогла Північну Македонію – 2:1.
  • Австрійці обіграли македонців з рахунком 3:1, проте поступилися Нідерландам 0:2.

Українська правда
Теми: футболспортУкраїна


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