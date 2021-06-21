Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Футбол: сборные Украины и Австрии в понедельник сыграют в Бухаресте

Понедельник, 21 июня 2021, 09:00
Футбол: сборные Украины и Австрии в понедельник сыграют в Бухаресте

Сборная Украины по футболу 21 июня проведет свой третий поединок в рамках чемпионата Евро-2020.

Источник: расписание чемпионата

Детали: Матч, который принимает "Арена Национале" в румынском Бухаресте, начнется в 19:00.

Спортивное событие в Украине можно будет посмотреть на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

21 июня на Спортивной площади возле Дворца спорта в Киеве будут транслировать футбольный матч Украина-Австрия на большом экране.

Подопечные Андрея Шевченко встретятся с национальной командой Австрии, обе команды имеют по 3 очка после двух туров, тогда как сборная Нидерландов с шестью очками досрочно гарантировала себе первое место в группе С.

Результаты матча группового раунда Евро-2020 между сборными Украины и Австрии будут решающими – станет известно, кто из команд выйдет в 1/8 финала.

Матч группового раунда Евро-2020 между сборными Украины и Австрии рассудят турецкие арбитры.

Важно: Украине в сегодняшнем матче достаточно ничьей, чтобы занять второе место в группе С. В то же время Австрии, чтобы стать второй, нужна победа.

Знать больше: Евро-2020. Расписание всех футбольных матчей

Напомним:

  • Украина проиграла голландцам на старте 2:3, но затем победила Северную Македонию - 2:1.
  • Австрийцы обыграли македонцев со счетом 3:1, однако уступили Нидерландам 0:2.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболспортУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: