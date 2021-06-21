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Футбол: сборные Украины и Австрии в понедельник сыграют в Бухаресте

Понедельник, 21 июня 2021, 09:00

Сборная Украины по футболу 21 июня проведет свой третий поединок в рамках чемпионата Евро-2020.

Источник: расписание чемпионата

Детали: Матч, который принимает "Арена Национале" в румынском Бухаресте, начнется в 19:00.

Спортивное событие в Украине можно будет посмотреть на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

21 июня на Спортивной площади возле Дворца спорта в Киеве будут транслировать футбольный матч Украина-Австрия на большом экране.

Подопечные Андрея Шевченко встретятся с национальной командой Австрии, обе команды имеют по 3 очка после двух туров, тогда как сборная Нидерландов с шестью очками досрочно гарантировала себе первое место в группе С.

Результаты матча группового раунда Евро-2020 между сборными Украины и Австрии будут решающими – станет известно, кто из команд выйдет в 1/8 финала.

Матч группового раунда Евро-2020 между сборными Украины и Австрии рассудят турецкие арбитры.

Важно: Украине в сегодняшнем матче достаточно ничьей, чтобы занять второе место в группе С. В то же время Австрии, чтобы стать второй, нужна победа.

Знать больше: Евро-2020. Расписание всех футбольных матчей

Напомним:

  • Украина проиграла голландцам на старте 2:3, но затем победила Северную Македонию - 2:1.
  • Австрийцы обыграли македонцев со счетом 3:1, однако уступили Нидерландам 0:2.

Украинская правда
Темы: футболспортУкраина


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