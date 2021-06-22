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В Украине нет технической возможности проявлять штамм "Дельта" – Радуцкий

Вторник, 22 июня 2021, 19:15

Украинские лаборатории пока не могут проявлять новый агрессивный штамм коронавируса, который назвали "Дельта".

Источник: председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Telegram

Прямая речь: "В Украине пока еще нет технической возможности самостоятельно выявлять "индийский" штамм. Недавно Минздрав направил в лондонскую лабораторию 500 образцов из разных регионов. Также мы ожидаем от ВОЗ новые тест-системы, способные сразу определять штамм "Дельта".

Детали: Радуцкий напомнил, что штамм "Дельта" уже обнаружили в 92 странах. Также, несмотря на вакцинацию большинства населения Великобритании, 96% новых случаев коронавируса – это именно штамм "Дельта".

Председатель профильного комитета отметил, что есть риск, что волна дойдет и до Украины.

Штамм "Дельта", который до недавнего времени называли "индийским" в 1,6 раза раза более агрессивен, чем другие, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации в 1,5 раза чаще – в реанимацию, написал Радуцкий.

Нардеп также считает, что некоторые ограничения нужно вернуть, в частности обязательное ПЦР-тестирование на границе.

Что предшествовало: Министерству иностранных дел и Министерству здравоохранения поручено подготовить предложения по возможному введению дополнительного контроля и ограничений на передвижение между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм "Дельта".

Предыстория:

  • В мире обнаружили по меньшей мере 4 штамма коронавируса SARS CoV 2: бразильский, южноафриканский, британский, индийский, которые опаснее изначального, обнаруженного в Китае. В России говорят, что у них может быть отдельный штамм.
  • 31 мая Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые. Обнаруженный в Великобритании вариант – "Альфа", обнаруженный в ЮАР – "Бета", в Бразилии – "Гамма", две разновидности "индийского" штамма – "Дельта" и "Капа".
  • По данным СМИ, по состоянию на 14 июня вариант коронавируса "Дельта" обнаружили в 74 странах. Вспышки варианта "Дельта" были подтверждены в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США.
  • 21 июня индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях инфицирования новой разновидностью штамма коронавируса, который получил название Delta-plus.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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