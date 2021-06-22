В Украине нет технической возможности проявлять штамм "Дельта" – Радуцкий

Украинские лаборатории пока не могут проявлять новый агрессивный штамм коронавируса, который назвали "Дельта".

Источник: председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Telegram

Прямая речь: "В Украине пока еще нет технической возможности самостоятельно выявлять "индийский" штамм. Недавно Минздрав направил в лондонскую лабораторию 500 образцов из разных регионов. Также мы ожидаем от ВОЗ новые тест-системы, способные сразу определять штамм "Дельта".

Детали: Радуцкий напомнил, что штамм "Дельта" уже обнаружили в 92 странах. Также, несмотря на вакцинацию большинства населения Великобритании, 96% новых случаев коронавируса – это именно штамм "Дельта".

Председатель профильного комитета отметил, что есть риск, что волна дойдет и до Украины.

Штамм "Дельта", который до недавнего времени называли "индийским" в 1,6 раза раза более агрессивен, чем другие, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации в 1,5 раза чаще – в реанимацию, написал Радуцкий.

Нардеп также считает, что некоторые ограничения нужно вернуть, в частности обязательное ПЦР-тестирование на границе.

Что предшествовало: Министерству иностранных дел и Министерству здравоохранения поручено подготовить предложения по возможному введению дополнительного контроля и ограничений на передвижение между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм "Дельта".

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