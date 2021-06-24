Джонсон про конфлікт у Чорному морі: Це українські води, було доречно їх використати

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що британський військовий корабель законно діяв в міжнародних водах після зіткнення з російськими військовими біля узбережжя анексованого Росією Криму.

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Я думаю, що було цілком доречно використовувати міжнародні води. Важливо те, що ми не визнаємо анексію Криму Росією.

Це українські води, і було цілком зовсім правильно використовувати їх для переходу з пункту А в пункт Б".

Деталі: При цьому Джонсон стверджує, що відносини з Росією не зараз ще не на мінімумі: "Я можу згадати часи в своєму житті, коли все було набагато гірше. Все, що ми робимо, - це відстоюємо верховенство закону".

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