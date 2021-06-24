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Джонсон про конфлікт у Чорному морі: Це українські води, було доречно їх використати

Четвер, 24 червня 2021, 15:27

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що британський військовий корабель законно діяв в міжнародних водах після зіткнення з російськими військовими біля узбережжя анексованого Росією Криму.

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Я думаю, що було цілком доречно використовувати міжнародні води. Важливо те, що ми не визнаємо анексію Криму Росією.

Це українські води, і було цілком зовсім правильно використовувати їх для переходу з пункту А в пункт Б".

Деталі: При цьому Джонсон стверджує, що відносини з Росією не зараз ще не на мінімумі: "Я можу згадати часи в своєму житті, коли все було набагато гірше. Все, що ми робимо, - це відстоюємо верховенство закону".

Передісторія: 

  • 23 червня Міноборони РФ заявило, що російський прикордонний сторожовий корабель відкрив попереджувальну стрільбу в бік есмінця Великої Британії Defender у Чорному морі, а бомбардувальник Су-24М виконав "попереджувальне бомбометання" через нібито "порушення кордону РФ" поблизу окупованого Севастополя.
  • Міністр закордонних справ Кулеба після інциденту заявив, що Україні необхідна якісно нова взаємодія із членами НАТО у Чорному морі.
  • Міноборони Британії заперечило обстріл росіянами есмінця Defender — вони заявили, що корабель здійснює мирний прохід відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.
  • BBC News, чий кореспондент був на британському есмінці Defender, опублікувала відео із військового корабля, у сторону якого начебто здійснили "попереджувальний вогонь" російські окупанти.
  • Кремль інцидент з британським есмінцем Defender в Чорному морі назвав "свідомою і підготовленою провокацією з боку Британії".  

Українська правда
Теми: Чорне морекорабліВелика Британія


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