Джонсон о конфликте в Черном море: Это украинские воды, было уместно их использовать

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британский военный корабль законно действовал в международных водах после столкновения с российскими военными у побережья аннексированного Россией Крыма.

Источник: Reuters

Прямая речь: "Я думаю, что было вполне уместно использовать международные воды. Важно то, что мы не признаем аннексию Крыма Россией.

Это украинские воды, и было совершенно правильно использовать их для перехода из пункта А в пункт Б."

Детали: При этом Джонсон утверждает, что отношения с Россией не сейчас еще не самом минимуме: "Я могу вспомнить времена в своей жизни, когда все было намного хуже. Все, что мы делаем, - это отстаиваем верховенство закона".

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