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Джонсон о конфликте в Черном море: Это украинские воды, было уместно их использовать

Четверг, 24 июня 2021, 15:27

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британский военный корабль законно действовал в международных водах после столкновения с российскими военными у побережья аннексированного Россией Крыма.

Источник: Reuters

Прямая речь: "Я думаю, что было вполне уместно использовать международные воды. Важно то, что мы не признаем аннексию Крыма Россией.

Это украинские воды, и было совершенно правильно использовать их для перехода из пункта А в пункт Б."

Детали: При этом Джонсон утверждает, что отношения с Россией не сейчас еще не самом минимуме: "Я могу вспомнить времена в своей жизни, когда все было намного хуже. Все, что мы делаем, - это отстаиваем верховенство закона".

Предыстория:

  • Минобороны РФ заявило, что российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу в сторону эсминца Великобритании "Defender" в Черном море, а бомбардировщик Су-24М выполнил "предупредительное бомбометание" из-за якобы "нарушения границы РФ" вблизи оккупированного Севастополя.
  • Министр иностранных дел Кулеба после инцидента заявил, что Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море.
  • Минобороны Британии опровергло обстрел россиянами эсминца Defender — они заявили, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.
  • BBC News, чей корреспондент был на британском эсминце Defender, опубликовала видео с военного корабля, в сторону которого якобы совершили "предупредительный огонь" российские оккупанты.
  • Кремль инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море назвал "сознательной и подготовленной провокацией со стороны Британии".

Украинская правда
Темы: Черное морекораблиВеликобритания


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