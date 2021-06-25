В Міноборони РФ назвали британський есмінець "жирною ціллю" у Чорному морі
Представник Міноборони РФ заявив, що ситуація з британським есмінцем Defender в Чорному морі це "епічне фіаско" і "пляма на репутації королівських військово-морських сил".
Джерело: офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, російський "Інтерфакс", "РБК"
Пряма мова: "Епічне фіаско провокації британського есмінця Defender у Чорному морі, який різко змінив курс з російських територіальних вод (територіальних вод України, які РФ вважає своїми після анексії Криму - ред.) після попереджувальних пострілів сторожового корабля, надовго залишиться ароматною плямою на репутації королівських військово-морських сил.
Закликаємо Пентагон і командування британських військово-морських сил, що направляють свої військові кораблі в Чорне море, не випробовувати марно долю, сліпо слідуючи українським "адміралам москітного флоту", керуватися розумом".
Деталі: За його словами, колишньому контр-адміралу і прессекретарю Пентагона Джону Кірбі добре відомо, що есмінець Defender в будь-якій точці Чорного моря, - "всього лише жирна ціль для протикорабельних комплексів Чорноморського флоту".
Позицію Лондона і Пентагону щодо цієї ситуації, Конашенков назвав спробами "заперечувати очевидне".
Передісторія:
- 23 червня Міноборони РФ заявило, що російський прикордонний сторожовий корабель відкрив попереджувальну стрільбу в бік есмінця Великої Британії Defender у Чорному морі, а бомбардувальник Су-24М виконав "попереджувальне бомбометання" через нібито "порушення кордону РФ" поблизу окупованого Севастополя.
- Міністр закордонних справ Кулеба після інциденту заявив, що Україні необхідна якісно нова взаємодія із членами НАТО у Чорному морі.
- Міноборони Британії заперечило обстріл росіянами есмінця Defender — вони заявили, що корабель здійснює мирний прохід відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.
- BBC News, чий кореспондент був на британському есмінці Defender, опублікувала відео із військового корабля, у сторону якого начебто здійснили "попереджувальний вогонь" російські окупанти.
- Кремль інцидент з британським есмінцем Defender в Чорному морі назвав "свідомою і підготовленою провокацією з боку Британії".