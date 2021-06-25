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В Міноборони РФ назвали британський есмінець "жирною ціллю" у Чорному морі

П'ятниця, 25 червня 2021, 17:00

Представник Міноборони РФ заявив, що ситуація з британським есмінцем Defender в Чорному морі це "епічне фіаско" і "пляма на репутації королівських військово-морських сил".

Джерело: офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, російський "Інтерфакс", "РБК"

Пряма мова: "Епічне фіаско провокації британського есмінця Defender у Чорному морі, який різко змінив курс з російських територіальних вод (територіальних вод України, які РФ вважає своїми після анексії Криму - ред.) після попереджувальних пострілів сторожового корабля, надовго залишиться ароматною плямою на репутації королівських військово-морських сил.

Закликаємо Пентагон і командування британських військово-морських сил, що направляють свої військові кораблі в Чорне море, не випробовувати марно долю, сліпо слідуючи українським "адміралам москітного флоту", керуватися розумом".

Деталі: За його словами, колишньому контр-адміралу і прессекретарю Пентагона Джону Кірбі добре відомо, що есмінець Defender в будь-якій точці Чорного моря, - "всього лише жирна ціль для протикорабельних комплексів Чорноморського флоту".

Позицію Лондона і Пентагону щодо цієї ситуації, Конашенков назвав спробами "заперечувати очевидне".

Передісторія: 

  • 23 червня Міноборони РФ заявило, що російський прикордонний сторожовий корабель відкрив попереджувальну стрільбу в бік есмінця Великої Британії Defender у Чорному морі, а бомбардувальник Су-24М виконав "попереджувальне бомбометання" через нібито "порушення кордону РФ" поблизу окупованого Севастополя.
  • Міністр закордонних справ Кулеба після інциденту заявив, що Україні необхідна якісно нова взаємодія із членами НАТО у Чорному морі.
  • Міноборони Британії заперечило обстріл росіянами есмінця Defender — вони заявили, що корабель здійснює мирний прохід відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.
  • BBC News, чий кореспондент був на британському есмінці Defender, опублікувала відео із військового корабля, у сторону якого начебто здійснили "попереджувальний вогонь" російські окупанти.
  • Кремль інцидент з британським есмінцем Defender в Чорному морі назвав "свідомою і підготовленою провокацією з боку Британії".  

Теми: Чорне морекорабліВелика БританіяРосія


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