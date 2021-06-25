В Міноборони РФ назвали британський есмінець "жирною ціллю" у Чорному морі

Представник Міноборони РФ заявив, що ситуація з британським есмінцем Defender в Чорному морі це "епічне фіаско" і "пляма на репутації королівських військово-морських сил".

Джерело: офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, російський "Інтерфакс", "РБК"

Пряма мова: "Епічне фіаско провокації британського есмінця Defender у Чорному морі, який різко змінив курс з російських територіальних вод (територіальних вод України, які РФ вважає своїми після анексії Криму - ред.) після попереджувальних пострілів сторожового корабля, надовго залишиться ароматною плямою на репутації королівських військово-морських сил.

Закликаємо Пентагон і командування британських військово-морських сил, що направляють свої військові кораблі в Чорне море, не випробовувати марно долю, сліпо слідуючи українським "адміралам москітного флоту", керуватися розумом".

Деталі: За його словами, колишньому контр-адміралу і прессекретарю Пентагона Джону Кірбі добре відомо, що есмінець Defender в будь-якій точці Чорного моря, - "всього лише жирна ціль для протикорабельних комплексів Чорноморського флоту".

Позицію Лондона і Пентагону щодо цієї ситуації, Конашенков назвав спробами "заперечувати очевидне".

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