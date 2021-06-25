В Минобороны РФ назвали британский эсминец "жирной целью" в Черном море
Представитель Минобороны РФ заявил, что ситуация с британским эсминцем Defender в Черном море это "эпическое фиаско" и "пятно на репутации королевских военно-морских сил".
Источник: официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, российский "Интерфакс", "РБК"
Прямая речь: "Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Черном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод (территориальных вод Украины, которые РФ считает своими после аннексии Крыма – ред.) после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил.
Призываем Пентагон и командование британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских "адмиралов москитного флота", руководствоваться рассудком".
Детали: По его словам, бывшему контр-адмиралу и пресс-секретарю Пентагона Джону Кирби хорошо известно, что эсминец Defender в любой точке Черного моря, - "всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота".
Позицию Лондона и Пентагона относительно этой ситуации, Конашенков назвал попытками "отрицать очевидное".
Предыстория:
- Минобороны РФ заявило, что российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу в сторону эсминца Великобритании "Defender" в Черном море, а бомбардировщик Су-24М выполнил "предупредительное бомбометание" из-за якобы "нарушения границы РФ" вблизи оккупированного Севастополя.
- Министр иностранных дел Кулеба после инцидента заявил, что Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море.
- Минобороны Британии опровергло обстрел россиянами эсминца Defender — они заявили, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.
- BBC News, чей корреспондент был на британском эсминце Defender, опубликовала видео с военного корабля, в сторону которого якобы совершили "предупредительный огонь" российские оккупанты.
- Кремль инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море назвал "сознательной и подготовленной провокацией со стороны Британии".