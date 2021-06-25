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В Минобороны РФ назвали британский эсминец "жирной целью" в Черном море

Пятница, 25 июня 2021, 17:00
В Минобороны РФ назвали британский эсминец жирной целью в Черном море

Представитель Минобороны РФ заявил, что ситуация с британским эсминцем Defender в Черном море это "эпическое фиаско" и "пятно на репутации королевских военно-морских сил".

Источник: официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, российский "Интерфакс", "РБК"

Прямая речь: "Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Черном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод (территориальных вод Украины, которые РФ считает своими после аннексии Крыма – ред.) после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил.

Призываем Пентагон и командование британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских "адмиралов москитного флота", руководствоваться рассудком".

Детали: По его словам, бывшему контр-адмиралу и пресс-секретарю Пентагона Джону Кирби хорошо известно, что эсминец Defender в любой точке Черного моря, - "всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота".

Позицию Лондона и Пентагона относительно этой ситуации, Конашенков назвал попытками "отрицать очевидное".

Предыстория:

  • Минобороны РФ заявило, что российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу в сторону эсминца Великобритании "Defender" в Черном море, а бомбардировщик Су-24М выполнил "предупредительное бомбометание" из-за якобы "нарушения границы РФ" вблизи оккупированного Севастополя.
  • Министр иностранных дел Кулеба после инцидента заявил, что Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море.
  • Минобороны Британии опровергло обстрел россиянами эсминца Defender — они заявили, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.
  • BBC News, чей корреспондент был на британском эсминце Defender, опубликовала видео с военного корабля, в сторону которого якобы совершили "предупредительный огонь" российские оккупанты.
  • Кремль инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море назвал "сознательной и подготовленной провокацией со стороны Британии".

Украинская правда

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Темы: Черное морекораблиВеликобританияРосcия
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