Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко хоче, щоб Зеленський прозвітував у Раді щодо "вагнерівців"

П'ятниця, 25 червня 2021, 17:50
Порошенко хоче, щоб Зеленський прозвітував у Раді щодо вагнерівців

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко наступного тижня планує запросити чинного главу держави Володимира Зеленського на ТСК через останні заяви щодо "вагнерівців".

Джерело: Порошенко у відеозверненні

Пряма мова Порошенка: "Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація (щодо вагнерівців – ред.) таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув…

"Зізнання" Зеленського лише підкреслили наскільки гострою є необхідність незалежного розслідування зриву спецоперації, особливо на тлі плутаної розповіді про те, що саме він "попередив" Лукашенка. І тут потрібна ясність. Суспільство має знати правду.

Тому наступного тижня у Верховній Раді "Європейська Солідарність" разом з партнерами вимагатиме в предмет діяльності ТСК із розслідування можливих фактів державної зради включити зрив спецоперації із затримання головорізів-вагнерівців. І запросити на її засідання Володимира Зеленського. Я буду лише радий, якщо, відповідаючи на питання, він зможе зняти питання щодо ролі в цій історії його особисто та його оточення".

Що було раніше: 24 червня Зеленський в інтерв’ю заявив, що подзвонив Олександру Лукашенку, коли "вагнерівці" були в Білорусі, і "попередив його, що готовий передати йому всю інформацію щодо цих людей".

Передісторія:

  • У вересні 2020 року у Державному бюро розслідувань скаржилися, що з СБУ не прийшов жоден свідок, який дав би свідчення у справі про можливу спецоперацію СБУ із затримання найманців ПВК Вагнера і її зрив.       
  • Уже в березні 2021 року там повідомили, що справу розслідують, проводяться допити, в тому числі, глави Офісу президента Андрія Єрмака.
  • 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. 
  • Згідно з інформацією джерел УП, українські спецслужби готували масштабну операціюіз затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак, за даними ЗМІ, операція зірвалась після того, як силовики доповіли Офісу президента.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоЗеленськийЛукашенкоВагнер
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: