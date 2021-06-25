Порошенко хоче, щоб Зеленський прозвітував у Раді щодо "вагнерівців"

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко наступного тижня планує запросити чинного главу держави Володимира Зеленського на ТСК через останні заяви щодо "вагнерівців".

Джерело: Порошенко у відеозверненні

Пряма мова Порошенка: "Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація (щодо вагнерівців – ред.) таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув…

"Зізнання" Зеленського лише підкреслили наскільки гострою є необхідність незалежного розслідування зриву спецоперації, особливо на тлі плутаної розповіді про те, що саме він "попередив" Лукашенка. І тут потрібна ясність. Суспільство має знати правду.

Тому наступного тижня у Верховній Раді "Європейська Солідарність" разом з партнерами вимагатиме в предмет діяльності ТСК із розслідування можливих фактів державної зради включити зрив спецоперації із затримання головорізів-вагнерівців. І запросити на її засідання Володимира Зеленського. Я буду лише радий, якщо, відповідаючи на питання, він зможе зняти питання щодо ролі в цій історії його особисто та його оточення".

Що було раніше: 24 червня Зеленський в інтерв’ю заявив, що подзвонив Олександру Лукашенку, коли "вагнерівці" були в Білорусі, і "попередив його, що готовий передати йому всю інформацію щодо цих людей".

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