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Порошенко хоче, щоб Зеленський прозвітував у Раді щодо "вагнерівців"

П'ятниця, 25 червня 2021, 17:50

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко наступного тижня планує запросити чинного главу держави Володимира Зеленського на ТСК через останні заяви щодо "вагнерівців".

Джерело: Порошенко у відеозверненні

Пряма мова Порошенка: "Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація (щодо вагнерівців – ред.) таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув…

"Зізнання" Зеленського лише підкреслили наскільки гострою є необхідність незалежного розслідування зриву спецоперації, особливо на тлі плутаної розповіді про те, що саме він "попередив" Лукашенка. І тут потрібна ясність. Суспільство має знати правду.

Тому наступного тижня у Верховній Раді "Європейська Солідарність" разом з партнерами вимагатиме в предмет діяльності ТСК із розслідування можливих фактів державної зради включити зрив спецоперації із затримання головорізів-вагнерівців. І запросити на її засідання Володимира Зеленського. Я буду лише радий, якщо, відповідаючи на питання, він зможе зняти питання щодо ролі в цій історії його особисто та його оточення".

Що було раніше: 24 червня Зеленський в інтерв’ю заявив, що подзвонив Олександру Лукашенку, коли "вагнерівці" були в Білорусі, і "попередив його, що готовий передати йому всю інформацію щодо цих людей".

Передісторія:

  • У вересні 2020 року у Державному бюро розслідувань скаржилися, що з СБУ не прийшов жоден свідок, який дав би свідчення у справі про можливу спецоперацію СБУ із затримання найманців ПВК Вагнера і її зрив.       
  • Уже в березні 2021 року там повідомили, що справу розслідують, проводяться допити, в тому числі, глави Офісу президента Андрія Єрмака.
  • 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. 
  • Згідно з інформацією джерел УП, українські спецслужби готували масштабну операціюіз затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак, за даними ЗМІ, операція зірвалась після того, як силовики доповіли Офісу президента.

Українська правда
Теми: ПорошенкоЗеленськийЛукашенкоВагнер


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