Порошенко хочет, чтобы Зеленский отчитался в Раде по "вагнеровцам"

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко на следующей неделе планирует пригласить действующего главу государства Владимира Зеленского на ВСК через последние заявления о "вагнеровцах".

Источник: Порошенко в видеообращении

Прямая речь Порошенко: "Зеленский впервые за все это время признал, что до сих пор оспариваемая им спецоперация (по вагнеровцам - ред.) Как раз готовилась, и четко дал понять, что именно он в момент ее свернул ...

"Признание" Зеленского только подчеркнули насколько острой является необходимость независимого расследования срыва спецоперации, особенно на фоне путанного рассказа о том, что именно он "предупредил" Лукашенко. И здесь нужна ясность. Общество должно знать правду.

Поэтому на следующей неделе в Верховной Раде "Европейская Солидарность" вместе с партнерами потребует в предмет деятельности ВСК по расследованию возможных фактов государственной измены включить срыв спецоперации по задержанию головорезов- вагнеровцев. И пригласить на ее заседания Владимира Зеленского. Я буду только рад, если, отвечая на вопрос, он сможет снять вопрос о роли в этой истории его лично и его окружения".

Что было раньше: 24 июня Зеленский в интервью заявил, что позвонил Александру Лукашенко, когда "вагнеровцы" были в Беларуси, и "предупредил его, что готов передать ему всю информацию об этих людей".

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