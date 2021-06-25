Порошенко хочет, чтобы Зеленский отчитался в Раде по "вагнеровцам"
Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко на следующей неделе планирует пригласить действующего главу государства Владимира Зеленского на ВСК через последние заявления о "вагнеровцах".
Источник: Порошенко в видеообращении
Прямая речь Порошенко: "Зеленский впервые за все это время признал, что до сих пор оспариваемая им спецоперация (по вагнеровцам - ред.) Как раз готовилась, и четко дал понять, что именно он в момент ее свернул ...
"Признание" Зеленского только подчеркнули насколько острой является необходимость независимого расследования срыва спецоперации, особенно на фоне путанного рассказа о том, что именно он "предупредил" Лукашенко. И здесь нужна ясность. Общество должно знать правду.
Поэтому на следующей неделе в Верховной Раде "Европейская Солидарность" вместе с партнерами потребует в предмет деятельности ВСК по расследованию возможных фактов государственной измены включить срыв спецоперации по задержанию головорезов- вагнеровцев. И пригласить на ее заседания Владимира Зеленского. Я буду только рад, если, отвечая на вопрос, он сможет снять вопрос о роли в этой истории его лично и его окружения".
Что было раньше: 24 июня Зеленский в интервью заявил, что позвонил Александру Лукашенко, когда "вагнеровцы" были в Беларуси, и "предупредил его, что готов передать ему всю информацию об этих людей".
Предыстория:
- В сентябре 2020 в Государственном бюро расследований жаловались, что из СБУ не пришел ни один свидетель, который дал бы показания по делу о возможной спецоперации СБУ по задержанию наемников ПВК Вагнера и ее срыв.
- Уже в марте 2021 там сообщили, что дело расследуют, проводятся допросы, в том числе, главы Офиса президента Андрея Ермака.
- 29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском.
- Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офиса президента.