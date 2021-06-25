У Дніпрі до учасника акцій за Стерненка із ''бесідою'' навідалась СБУ

Служба безпеки України провела в Дніпрі профілактичну бесіду з учасником акцій протесту на підтримку ексочільника осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка Вірославом Цюп’яком.

Джерело: Сергій Стерненко у Facebook, пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами Стерненка, Цюп'яку від 15 червня телефонували чоловіки, які представлялися працівниками СБУ у Дніпрі та вимагали, щоб він прийшов до них для розмови, а 25 червня прийшли на роботу до цього учасника акцій протесту.

Працівники СБУ пояснили, що метою їхнього візиту є профілактична бесіда, і що це пов’язано з акцією на підтримку Стерненка.

Зі слів Стерненка, працівники СБУ чинили тиск на Цюп'яка, тому юридична компанія "Міллер", яка захищає інтереси Стерненка в судах, звертатиметься до ДБР із заявою про злочин.

В Службі безпеки України в свою чергу кажуть, що діяли в рамках повноважень та згідно з чинним законодавством.

УП пояснили, що постановою № 1370-ІХ, яку Верховна Рада прийняла після масових заворушень 20 березня 2021 року біля Офісу президента, серед іншого СБУ зобов’язали вивчити обставини, що супроводжували ці події, на предмет організації та/або участі у реалізації зазначених подій будь-яких політичних партій України та/або пов’язаних з ними осіб.

Дослівно СБУ: "У рамках зазначеного проведено правороз’яснювальну бесіду з одним із мешканців Дніпропетровщини, який є організатором та учасником відповідних масових акцій протесту на території Дніпропетровського та інших регіонів України, а також у м.Києві. Громадянину доведено про можливі негативні наслідки від радикальних дій, які можуть призвести до вищезазначених правопорушень.

Всі реалізовані дії відповідають переліку завдань і повноважень Служби, визначених Конституцією та законодавством України.

Служба безпеки України в межах своєї компетенції постійно вживає системних заходів з недопущення вчинення радикально налаштованими особами під час масових заходів грубих порушень громадського порядку, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади".

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