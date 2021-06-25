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В Днипре к участнику акций за Стерненко с ''беседой'' наведалась СБУ

Пятница, 25 июня 2021, 21:00
фото из Facebook Цюпьяка

Служба безопасности Украины провела в Днипре профилактическую беседу с участником акций протеста в поддержку экс-лидера ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко Вирославом Цюпьяком.

Источник: Сергей Стерненко в Facebook, пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам Стерненко, Цюпьяку от 15 июня звонили мужчины, представлялись работниками СБУ в Днипре и требовали, чтобы он пришел к ним для разговора, а 25 июня пришли на работу к этому участнику акций протеста.

Сотрудники СБУ объяснили, что целью их визита является профилактическая беседа, и это связано с акцией в поддержку Стерненко.

По словам Стерненко, работники СБУ оказывали давление на Цюпьяка, поэтому юридическая компания "Миллер", которая защищает интересы Стерненко в судах, будет обращаться в ГБР с заявлением о преступлении.

В Службе безопасности Украины в свою очередь говорят, что действовали в рамках полномочий и в соответствии с действующим законодательством.

УП объяснили, что постановлением № 1370-ІХ, которое Верховная Рада приняла после массовых волнений 20 марта 2021 года у Офиса президента, в том числе СБУ обязали изучить обстоятельства, сопровождавшие эти события, на предмет организации и/или участия в реализации указанных событий каких-либо политических партий Украины и/или связанных с ними лиц.

Дословно СБУ: "В рамках указанного проведена праворазъяснительная беседа с одним из жителей Днепропетровщины, который является организатором и участником соответствующих массовых акций протеста на территории Днепропетровского и других регионов Украины, а также в Киеве. Гражданину доведено о возможных негативных последствиях от радикальных действий, которые могут привести к вышеупомянутым правонарушениям.

Все реализуемые действия соответствуют перечню задач и полномочий Службы, определенных Конституцией и законодательством Украины.

Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции постоянно принимает системные меры по недопущению совершения радикально настроенными лицами во время массовых мероприятий грубых нарушений общественного порядка, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".

Предыстория:

  • Вечером 20 марта на Банковой провели акцию в поддержку осужденного Сергея Стерненко, которому в тот день исполнилось 26 лет. Митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и забросали здание дымовыми шашками, подожгли двери и табличку. Повреждения здания оценили в 2 млн гривен
  • В МВД заявили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события на Банковой, а потом обнародовали имена подозреваемых. Полиция сперва начала уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия", а потом и по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". 
  • 31 мая Одесский апелляционный суд отменил приговор за разбой по делу против Сергея Стерненко и Руслана Демчука по обвинению в похищении и истязании местного депутата Сергея Щербича весной 2015 года Стерненко получил условный срок по статье об оружии.

Украинская правда
Темы: СтерненкоакцииСБУ


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