Новини 29 червня: судова реформа, в’їзд на Кіпр

Міжнародні експерти матимуть ключову роль у перезапуску ВККС, Кіпр спрощує в’їзд для вакцинованих українців — актуальні новини 29 червня.

Про ВККС

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3711-Д, який передбачає зміни до закону "Про судоустрій і статус судді", відповідно до якого планується перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів за вирішальної ролі міжнародних експертів.

"За" ухвалення закононопроєкту висловилось 293 нардепи, фракції "Батьківщина" та "ОПЗЖ" не дали голосів у підтримку закону.

Про Кіпр

Кіпр з 1 липня не вимагатиме негативний результат тесту на коронавірус від щеплених мандрівників, що прибувають з України, але не визнаватиме вакцину СoronaVac.

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