Новости 29 июня: судебная реформа, въезд на Кипр

У международных экспертов будет ключевая роль в перезапуске ВККС, Кипр упрощает въезд для вакцинированных украинцев — актуальные новости 29 июня.

О ВККС

Верховная Рада приняла законопроект №3711-Д, который предусматривает изменения в закон "О судоустройстве и статусе судьи", согласно которому планируется перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов.

"За" принятие закононопроекта высказалось 293 нардепы, фракции "Батькивщина" и "ОПЗЖ" не дали голосов в поддержку закона.

О Кипре

Кипр с 1 июля не будет требовать отрицательный результат теста на коронавирус от привитых путешественников, прибывающих из Украины, но не признает вакцину СoronaVac.

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