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Посол України в Німеччині: "Божевільна ціль Путіна – знищити Україну"

Четвер, 3 червня 2021, 09:56

Посол України у ФРН Андрій Мельник вважає, що доки Україна не є членом НАТО існує загроза залишатися жертвою російського експансіонізму. 

Джерело: інтерв’ю Мельника німецькому журналу ".loyal", пресслужба посольства

Пряма мова: "Його план (Путіна - ред.), як і раніше, полягає у знищенні України як незалежної держави. Це і є його божевільна ціль. Прозахідний та демократичний розвиток моєї батьківщини для Путіна – це наче більмо на оці, тому що це загрожує його тоталітарному та корупційному режиму...

Ми можемо досягти безпеки для нашого населення лише тоді, коли станемо членом оборонного військового альянсу - такого як НАТО. На жаль, наші німецькі партнери не розділяють не бачення, бо вони побоюються, що в такий спосіб начебто зможуть спровокувати Путіна.

Саме входження України, яка як з політичної, так і культурної точки зору є невід’ємною складовою західної спільноти цінностей, до НАТО та Європейського Союзу відповідає інтересам ФРН".

Деталі: За його словами, тільки так можна покласти край штучно створеному Путіним конфлікту з Україною та уникнути нової великомасштабної війни в Європі.

Мельник вважає, що взяття України під захист НАТО може відлякати Росію від нових воєнних вторгнень.

Посол додав, що Москва тільки тоді наважиться здійснити новий збройний напад, коли буде впевнена, що зможе контролювати ініційований конфлікт.

Україна, за словами Мельника, хотіла б відчувати набагато більше мужності і підтримки з боку Берліна: "Ми б хотіли, щоб обіцяні переговори щодо вступу (в НАТО) розпочалися ще у 2021 році".

Українська правда
Теми: НімеччинаУкраїнаПутін


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