Євро-2020: у посольстві нагадали, що Італія закрита для українських туристів
Потрапляння українських вболівальників на матч України з Англією, що відбудеться у Римі 3 липня, практично нереальне через карантин в Італії, а квиток на футбол не є підставою для в’їзду до країни.
Джерело: посольство України в Італії
Дослівно: "У зв’язку з проведенням футбольного матчу між збірними України та Англії 3 липня у Римі в черговий раз нагадуємо про чинні правила перетину кордону Італійської Республіки для громадян України.
Відповідно до декрету уряду Італії, туристичні поїздки для громадян країн групи "Е", до яких віднесена й Україна, все ще знаходяться під забороною".
Деталі: Зазначається, що відвідати Італію зможуть українці за таких підстав:
- робота;
- навчання;
- лікування;
- повернення на постійне місце проживання;
- обставини, пов'язані із необхідністю надання невідкладної медичної допомоги.
У посольстві наголошують, що обов’язковою умовою після перетину кордону є проходження 10-денної самоізоляції.
Наявність квитка на матч не є підставою для в’їзду в країну, зазначають дипломати.
Винятками є повторний в'їзд до Італії громадянам Італії/ЄС/Шенгенської зони та членам їх сімей, а також особам, які мають довгострокові статус резидента та членам їх сімей у разі перебування за останні 14 днів з країн блоку "Е". Також якщо йдеться про можливість в'їзду в Італію з країн групи "E" для осіб, які мають підтверджені стабільні відносини з громадянами Італії/ЄС/Шенгенської зони або фізичними особами, які проживають в Італії на законних підставах.
Нагадаємо:
- Збірна України в овертаймах обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу. Наступний матч команда зіграє проти Англії 3 липня у Римі.
- Італія повернулася у трійку лідерів Європи за добовою смертністю від коронавірусу.