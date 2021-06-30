Євро-2020: у посольстві нагадали, що Італія закрита для українських туристів

Потрапляння українських вболівальників на матч України з Англією, що відбудеться у Римі 3 липня, практично нереальне через карантин в Італії, а квиток на футбол не є підставою для в’їзду до країни.

Джерело: посольство України в Італії

Дослівно: "У зв’язку з проведенням футбольного матчу між збірними України та Англії 3 липня у Римі в черговий раз нагадуємо про чинні правила перетину кордону Італійської Республіки для громадян України.

Відповідно до декрету уряду Італії, туристичні поїздки для громадян країн групи "Е", до яких віднесена й Україна, все ще знаходяться під забороною".

Деталі: Зазначається, що відвідати Італію зможуть українці за таких підстав:

робота;

навчання;

лікування;

повернення на постійне місце проживання;

обставини, пов'язані із необхідністю надання невідкладної медичної допомоги.

У посольстві наголошують, що обов’язковою умовою після перетину кордону є проходження 10-денної самоізоляції.

Наявність квитка на матч не є підставою для в’їзду в країну, зазначають дипломати.

Винятками є повторний в'їзд до Італії громадянам Італії/ЄС/Шенгенської зони та членам їх сімей, а також особам, які мають довгострокові статус резидента та членам їх сімей у разі перебування за останні 14 днів з країн блоку "Е". Також якщо йдеться про можливість в'їзду в Італію з країн групи "E" для осіб, які мають підтверджені стабільні відносини з громадянами Італії/ЄС/Шенгенської зони або фізичними особами, які проживають в Італії на законних підставах.

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