Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Євро-2020: у посольстві нагадали, що Італія закрита для українських туристів

Середа, 30 червня 2021, 23:48

Потрапляння українських вболівальників на матч України з Англією, що відбудеться у Римі 3 липня, практично нереальне через карантин в Італії, а квиток на футбол не є підставою для в’їзду до країни.

Джерело: посольство України в Італії

Дослівно: "У зв’язку з проведенням футбольного матчу між збірними України та Англії 3 липня у Римі в черговий раз нагадуємо про чинні правила перетину кордону Італійської Республіки для громадян України.

Відповідно до декрету уряду Італії, туристичні поїздки для громадян країн групи "Е", до яких віднесена й Україна, все ще знаходяться під забороною".

Деталі: Зазначається, що відвідати Італію зможуть українці за таких підстав:

  • робота;
  • навчання;
  • лікування;
  • повернення на постійне місце проживання;
  • обставини, пов'язані із необхідністю надання невідкладної медичної допомоги.

У посольстві наголошують, що обов’язковою умовою після перетину кордону є проходження 10-денної самоізоляції.

Наявність квитка на матч не є підставою для в’їзду в країну, зазначають дипломати.

Винятками є повторний в'їзд до Італії громадянам Італії/ЄС/Шенгенської зони та членам їх сімей, а також особам, які мають довгострокові статус резидента та членам їх сімей у разі перебування за останні 14 днів з країн блоку "Е". Також якщо йдеться про можливість в'їзду в Італію з країн групи "E" для осіб, які мають підтверджені стабільні відносини з громадянами Італії/ЄС/Шенгенської зони або фізичними особами, які проживають в Італії на законних підставах.

Нагадаємо:

  • Збірна України в овертаймах обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу. Наступний матч команда зіграє проти Англії 3 липня у Римі.
  • Італія повернулася у трійку лідерів Європи за добовою смертністю від коронавірусу.

Українська правда
Теми: Євро-2020футболІталія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Росії третій день поспіль рекорд смертей від COVID

Передумала: Венедіктова забрала собі "Департамент війни"

МЗС хоче, щоб кордони ЄС відкрилися для українців вже за два тижні

Записатися на вакцинацію онлайн можна уже в 6 містах України

Зеленський відповів Путіну на "зовнішнє управління" Україною: Пропагандистська мантра

В Україні стартував продаж сільськогосподарської землі

Усі новини...
Євро-2020
Відразу троє українців потрапили у топ-20 кращих гравців Євро
Останні новини
16:04
Автор вирішального гола за збірну України може стати "почесним громадянином"
15:55
У Києві проведуть антитерористичні навчання
15:53
Українців попередили про грози і шквали
15:43
Більше 170 млн витратять на гігантські флагштоки до 30-річчя незалежності
15:29
Уряд оголосив конкурс на голову Державної митної служби
15:22
Пєсков: "В Україні дуже багато росіян, щоб їх ненавидіти"
15:20
У Києві обікрали помічницю аташе США
15:06
Україна і Франція обговорюють визнання українських свідоцтв про вакцинацію
14:59
УЗ відновила сполучення зі Словаччиною
14:58
НАЗК вимагає у наглядової ради "Нафтогазу" розірвати контракт з Вітренком
Усі новини...