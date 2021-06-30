Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Евро-2020: в посольстве напомнили, что Италия закрыта для украинских туристов

Среда, 30 июня 2021, 23:48

Попадание украинских болельщиков на матч Украины с Англией, который состоится в Риме 3 июля, практически нереально из-за карантина в Италии, а билет на футбол не является основанием для въезда в страну.

Источник: посольство Украины в Италии

Дословно: "В связи с проведением футбольного матча между сборными Украины и Англии 3 июля в Риме в очередной раз напоминаем о действующих правилах пересечения границы Итальянской Республики для граждан Украины.

В соответствии с декретом правительства Италии, туристические поездки для граждан стран группы "Е", к которым отнесена и Украина, все еще находятся под запретом".

Детали: Отмечается, что посетить Италию смогут украинцы на таких основаниях:

  • работа;
  • обучение;
  • лечение;
  • возвращения на постоянное место жительства;
  • обстоятельства, связанные с необходимостью оказания неотложной медицинской помощи.

В посольстве отмечают, что обязательным условием при пересечении границы является прохождение 10-дневной самоизоляции.

Наличие билета на матч не является основанием для въезда в страну, отмечают дипломаты.

Исключениями являются повторный въезд в Италию гражданам Италии / ЕС / Шенгенской зоны и членам их семей, а также лицам, имеющим долгосрочные статус резидента и членам их семей в случае пребывания за последние 14 дней из стран блока "Е". Также если речь идет о возможности въезда в Италию из стран группы "E" для лиц, имеющих подтвержденные стабильные отношения с гражданами Италии / ЕС / Шенгенской зоны или физическими лицами, проживающими в Италии на законных основаниях.

Напомним:

  • Сборная Украины в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.
  • Италия вернулась в тройку лидеров Европы по суточной смертности от коронавируса.

Украинская правда
Темы: Евро-2020футболИталия


powered by lun.ua
Главное сегодня

В России третий день подряд рекорд смертей от COVID

Передумала: Венедиктова забрала себе "Департамент войны"

МИД хочет, чтобы границы ЕС открылись для украинцев уже через две недели

Записаться на вакцинацию онлайн можно уже в 6 городах Украины

Зеленский ответил Путину на "внешнее управление" Украиной: Пропагандистская мантра

В Украине стартовала продажа сельскохозяйственной земли

Все новости...
Евро-2020
Сразу трое украинцев попали в топ-20 лучших игроков Евро
Последние новости
15:06
Украина и Франция обсуждают признание украинских свидетельств о вакцинации
14:59
УЗ возобновила сообщение со Словакией
14:58
НАПК требует у набсовета "Нафтогаза" разорвать контракт с Витренко
14:49
Незаконно посещали Крым: пограничники завернули пять россиян
14:42
Менее 10% украинцев этим летом поедут за границу
14:40
На Донбассе ранили украинского бойца
14:36
Нардепы вернули Нью-Йорк Украине
14:31
В Киевской области обнаружили 80 свалок размером 900 га
14:22
Беларусь хочет запретить работу в стране Гете-института и немецкой программы обмена студентами
14:18
Рада частично вернула аграриям ставку НДС 20%
Все новости...