Евро-2020: в посольстве напомнили, что Италия закрыта для украинских туристов

Попадание украинских болельщиков на матч Украины с Англией, который состоится в Риме 3 июля, практически нереально из-за карантина в Италии, а билет на футбол не является основанием для въезда в страну.

Источник: посольство Украины в Италии

Дословно: "В связи с проведением футбольного матча между сборными Украины и Англии 3 июля в Риме в очередной раз напоминаем о действующих правилах пересечения границы Итальянской Республики для граждан Украины.

В соответствии с декретом правительства Италии, туристические поездки для граждан стран группы "Е", к которым отнесена и Украина, все еще находятся под запретом".

Детали: Отмечается, что посетить Италию смогут украинцы на таких основаниях:

работа;

обучение;

лечение;

возвращения на постоянное место жительства;

обстоятельства, связанные с необходимостью оказания неотложной медицинской помощи.

В посольстве отмечают, что обязательным условием при пересечении границы является прохождение 10-дневной самоизоляции.

Наличие билета на матч не является основанием для въезда в страну, отмечают дипломаты.

Исключениями являются повторный въезд в Италию гражданам Италии / ЕС / Шенгенской зоны и членам их семей, а также лицам, имеющим долгосрочные статус резидента и членам их семей в случае пребывания за последние 14 дней из стран блока "Е". Также если речь идет о возможности въезда в Италию из стран группы "E" для лиц, имеющих подтвержденные стабильные отношения с гражданами Италии / ЕС / Шенгенской зоны или физическими лицами, проживающими в Италии на законных основаниях.

Напомним: