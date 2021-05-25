Скасування перемоги Вірастюка: ЦВК визначилась, що робитиме далі 

Центральна виборча комісія подала апеляцію на рішення Верховного Суду, який скасував протокол про результати виборів народного депутата на 87 окрузі, де переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.

Джерело: ЦВК у Facebook

Деталі: Так, 25 травня комісія подала апеляційну скаргу після детального опрацювання рішення Верховного Суду.

Хоча, наголошують в ЦВК, не існує однозначного юридичного алгоритму дій та правового механізму для розв’язання ситуації, яка склалась на 87 окрузі.

А тому, кажуть в комісіх, встановлення результатів можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду.

Що передувало: 24 травня Верховний Суд скасував протокол Центральної виборчої комісії від 19 травня про визнання переможцем проміжних виборів народних депутатів у 87 окрузі "слуги народу" Василя Вірастюка.

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