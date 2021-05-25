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Скасування перемоги Вірастюка: ЦВК визначилась, що робитиме далі 

Вівторок, 25 травня 2021, 19:28
Скасування перемоги Вірастюка: ЦВК визначилась, що робитиме далі 

Центральна виборча комісія подала апеляцію на рішення Верховного Суду, який скасував протокол про результати виборів народного депутата на 87 окрузі, де переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк. 

Джерело: ЦВК у Facebook 

Деталі: Так, 25 травня комісія подала апеляційну скаргу після детального опрацювання рішення Верховного Суду. 

Хоча, наголошують в ЦВК, не існує однозначного юридичного алгоритму дій та правового механізму для розв’язання ситуації, яка склалась на 87 окрузі. 

А тому, кажуть в комісіх, встановлення результатів можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду. 

Що передувало: 24 травня Верховний Суд скасував протокол Центральної виборчої комісії від 19 травня про визнання переможцем проміжних виборів народних депутатів у 87 окрузі "слуги народу" Василя Вірастюка.

Передісторія:

  • 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду.
  • 4 квітня на окрузі №87 завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів: Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців.
  • Шевченко вирішив захищати свій результат у суді. 
  • 22 квітня ЦВК офіційно визнала Вірастюка переможцем.
  • 1 травня Велика палата Верховного суду визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнано переможцем в окрузі 87 на Івано-Франківщині.

Українська правда

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Теми: ЦВКвибори
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