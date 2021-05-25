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Скасування перемоги Вірастюка: ЦВК визначилась, що робитиме далі 

Вівторок, 25 травня 2021, 19:28

Центральна виборча комісія подала апеляцію на рішення Верховного Суду, який скасував протокол про результати виборів народного депутата на 87 окрузі, де переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк. 

Джерело: ЦВК у Facebook 

Деталі: Так, 25 травня комісія подала апеляційну скаргу після детального опрацювання рішення Верховного Суду. 

Хоча, наголошують в ЦВК, не існує однозначного юридичного алгоритму дій та правового механізму для розв’язання ситуації, яка склалась на 87 окрузі. 

А тому, кажуть в комісіх, встановлення результатів можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду. 

Що передувало: 24 травня Верховний Суд скасував протокол Центральної виборчої комісії від 19 травня про визнання переможцем проміжних виборів народних депутатів у 87 окрузі "слуги народу" Василя Вірастюка.

Передісторія:

  • 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду.
  • 4 квітня на окрузі №87 завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів: Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців.
  • Шевченко вирішив захищати свій результат у суді. 
  • 22 квітня ЦВК офіційно визнала Вірастюка переможцем.
  • 1 травня Велика палата Верховного суду визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнано переможцем в окрузі 87 на Івано-Франківщині.

Українська правда
Теми: ЦВКвибори


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