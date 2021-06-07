"Голос" вважає, що Притула пішов, бо не пустили в керівництво партії

У "Голосі" вважають, що причиною виходу із політсили Сергія Притули стало його бажання отримати керівну посаду, Притулі побажали удачі у подальшій політичній кар’єрі і чекають на письмову заяву про вихід із партії.

Джерело: Facebook-сторінка партії "Голос"

Дослівно: "Ми не здивовані тим, що особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору над спільною ціллю – побудувати велику ліберальну партію в України та спільно втілювати всі програмні обіцянки, задекларовані протягом двох виборчих кампаній.

Але ми вітаємо Сергія Притулу з тим, що він зрештою визначився зі своїми політичними планами.

Бажаємо йому удачі в побудові власного політичного проекту, за який він, вочевидь, візьметься, а також у кар'єрі у шоу-бізнесі, яку він успішно продовжує".

Деталі: У "Голосі" додали, що чекають від Притули письмової заяви про вихід із партії.

Те саме стосується тих партійців, які захочуть до нього долучитися, "бо сидіти на двох стільцях незручно і безвідповідально".

Що було раніше: 7 червня стало відомо, що Притула хоче покинути партію "Голос". За його словами, причиною стало нове керівництво, яке віддалилось від початкових засад партії.

Притула запевнив що не йде з політики і запропонує щось тим, хто "хоче робити щось для людей і держави".

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