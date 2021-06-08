Шевченко прокоментував реакцію росіян на нову форму збірної України

Головний тренер національної збірної з футболу Андрій Шевченко зазначив, що реакція Росії на нову форму українців йому не цікава.

Джерело: тренер, відповідаючи на питання журналістів на пресконференції після матчу з Кіпром 7 червня, цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Мене взагалі не цікавить їхня реакція. Мене цікавить наша реакція. Я думаю, нашим вболівальникам форма сподобалася. Тому я задоволений".

Деталі: Форму синьо-жовтих напередодні підтримали дипломати США і Британії. У новій формі вже встиг покрасуватися мер Києва Віталій Кличко. Він побажав збірній України успіху.

Що передувало: Збірна України у завершальному товариському матчі перед стартом чемпіонату Європи з футболу 2020 розгромила команду Кіпру з рахунком 4:0. Цей матч українська команда провела у новій формі, що була презентована напередодні.

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