Шевченко прокоментував реакцію росіян на нову форму збірної України
Головний тренер національної збірної з футболу Андрій Шевченко зазначив, що реакція Росії на нову форму українців йому не цікава.
Джерело: тренер, відповідаючи на питання журналістів на пресконференції після матчу з Кіпром 7 червня, цитує "Радіо Свобода"
Пряма мова: "Мене взагалі не цікавить їхня реакція. Мене цікавить наша реакція. Я думаю, нашим вболівальникам форма сподобалася. Тому я задоволений".
Деталі: Форму синьо-жовтих напередодні підтримали дипломати США і Британії. У новій формі вже встиг покрасуватися мер Києва Віталій Кличко. Він побажав збірній України успіху.
Що передувало: Збірна України у завершальному товариському матчі перед стартом чемпіонату Європи з футболу 2020 розгромила команду Кіпру з рахунком 4:0. Цей матч українська команда провела у новій формі, що була презентована напередодні.
Передісторія:
- Українська національна збірна представила нову форму, в якій виступатиме на Євро-2020, з написом "Слава Україні!" та обрисом мапи нашої держави.
- Депутат Держдуми Росії Дмитро Свищов заявив, що УЄФА має заборонити збірній України виступати в патріотичній формі на чемпіонаті Європи. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала "обманкою" зображення карти України з окупованим Кримом на формі українських футболістів для участі в Чемпіонаті Європи.
- В УЄФА запевнили, що футболка національної збірної України затверджена згідно з правилами щодо екіпіровки.
- МЗС України наголосив, що українська держава не дозволить ображати свої національні символи.