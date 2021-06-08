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Шевченко прокоментував реакцію росіян на нову форму збірної України

Вівторок, 8 червня 2021, 13:08

Головний тренер національної збірної з футболу Андрій Шевченко зазначив, що реакція Росії на нову форму українців йому не цікава.

Джерело: тренер, відповідаючи на питання журналістів на пресконференції після матчу з Кіпром 7 червня, цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Мене взагалі не цікавить їхня реакція. Мене цікавить наша реакція. Я думаю, нашим вболівальникам форма сподобалася. Тому я задоволений".

Деталі: Форму синьо-жовтих напередодні підтримали дипломати США і Британії.  У новій формі вже встиг покрасуватися мер Києва Віталій Кличко. Він побажав збірній України успіху.

 

Що передувало: Збірна України у завершальному товариському матчі перед стартом чемпіонату Європи з футболу 2020 розгромила команду Кіпру з рахунком 4:0. Цей матч українська команда провела у новій формі, що була презентована напередодні.

Передісторія: 

  • Українська національна збірна представила нову форму, в якій виступатиме на Євро-2020, з написом "Слава Україні!" та обрисом мапи нашої держави.
  • Депутат Держдуми Росії Дмитро Свищов заявив, що УЄФА має заборонити збірній України виступати в патріотичній формі на чемпіонаті Європи. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала "обманкою" зображення карти України з окупованим Кримом на формі українських футболістів для участі в Чемпіонаті Європи. 
  • В УЄФА запевнили, що футболка національної збірної України затверджена згідно з правилами щодо екіпіровки.
  • МЗС України наголосив, що українська держава не дозволить ображати свої національні символи.

Теми: футбол


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